Zmienił się minister, pułkownik dostał nominację generalską

Pułkownik Tadeusz Szczurek, rektor Wojskowej Akademii Technicznej, miał być generałem już rok temu na wniosek Antoniego Macierewicza, ale wtedy prezydent na to się nie zgodził. Zdanie zmienił, kiedy zmienił się szef MON-u. Opozycja nadal ma jednak wątpliwości co do tej nominacji i osoby. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Prezydent w ostatnim czasie coraz częściej wręcza nominacje generalskie. Choć tej dla pułkownika Tadeusza Szczurka długo nikt się nie spodziewał. - Panowie generałowie, jesteście nauczycielami. Jesteście opiekunami. Jesteście tymi, którzy prowadzą młodych w oficerskie życie - powiedział w czwartek Andrzej Duda, wręczając pułkownikowi Szczurkowi nominację na generała brygady, a Tomaszowi Szubrychtowi - rektorowi Akademii Marynarki Wojennej - na stopień kontradmirała.

Rektor Wojskowej Akademii Technicznej stopień generała miał uzyskać już ponad rok temu, o co wnioskował Antoni Macierewicz. Prezydentowi z ówczesnym szefem Ministerstwa Obrony Narodowej nie było po drodze, więc nie skorzystał z jego propozycji. Gdy o to samo poprosił nowy minister, Andrzej Duda zmienił zdanie.

"Rektor z wdzięczności Macierewicza"

Prezydent wręczył Ordery Orła Białego Ks. Bernard... czytaj dalej » - W przypadku tego oficera to jest mocno spóźniony awans. Gdy ówcześni przełożeni decydowali się wyznaczyć go na rektora Wojskowej Akademii Technicznej, to już wtedy powinien on zostać generałem - tłumaczy generał Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych.

Stopnie generałów mają komendanci wszystkich najważniejszych wyższych szkół wojskowych. Opozycja pyta jednak, czy Szczurek w ogóle powinien zostać rektorem WAT. - Został nim z wdzięczności Macierewicza - twierdzi Tomasz Siemoniak z Platformy Obywatelskiej.

- Teraz skutkiem tej złej decyzji jest nominacja generalska. Ani nie powinien być rektorem komendantem, ani nie powinien być generałem - dodaje Siemoniak, były minister obrony.

Włączenie WAT w eksperymenty komisji smoleńskiej

Generał Różański: Awanse za lojalność. Rozmowy o uzbrojeniu jak o zakupach w supermarkecie Jeżeli przez te... czytaj dalej » Tadeusz Szczurek na czele prestiżowej akademii stanął za czasów ministra Antoniego Macierewicza. Gdy został rektorem, WAT włączyła się w prace nad eksperymentami Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego pod Smoleńskiem.

Za jego kadencji z akademii odeszło wielu naukowców i generałów, w tym były rektor uczelni. Według nieoficjalnych informacji mieli oni zostać odwołani, bo nie chcieli podpisać się pod tezami podkomisji powołanej przez Macierewicza.

- Pułkownik Szczurek zrobił kadrową czystkę w WAT. Pozbył się wielu świetnych generałów, ludzi, którzy znają świetnie wojsko - przekonuje Janusz Zemke, były wiceminister obrony narodowej.

Nominowany "w dzień wojskowych szkół"

W czasach ministra Macierewicza na generała nie awansowano nikogo przez ponad rok. Mariusz Błaszczak, nowy szef resortu obrony, cieszy się większym zaufaniem prezydenta. Andrzej Duda tylko od sierpnia tego roku trzy razy spotykał się z ministrem, by wręczyć nominacje generalskie. A jednym z awansowanych jest proponowany wcześniej przez Macierewicza pułkownik Szczurek.

- Chciałem właśnie, żeby to nastąpiło dzisiaj. Tak ustaliliśmy z panem ministrem, właśnie dlatego, że dzisiaj jest dzień akademii wojskowych, dzień wojskowych szkół - powiedział prezydent w czwartek 29 listopada.