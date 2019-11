Walka o 300-letnie dęby. Wójt wydał decyzję o wycince, mieszkańcy protestują

Foto: tvn24 Video: TVN24 Poznań

Wycinka drzew w Zielonej Górze

01.03 | W Zielonej Górze właściciel prywatnej posesji ściął dwa znajdujące się na niej drzewa, w tym ok. 170-letni dąb. Zrobił to mimo rozpoczętego właśnie okresu lęgowego ptaków. - To drzewo zagrażało bezpieczeństwu - twierdzi właściciel. Ekolog, która nagłośniła tę sprawę alarmuje, że osoby odpowiedzialne za wycinkę nie miały żadnych ekspertyz.

