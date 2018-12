"Odkryłem niesamowitą akcję". Profesor Zimbardo wspiera Szlachetną Paczkę

Video: Szlachetna Paczka

"Odkryłem niesamowitą akcję". Profesor Zimbardo o...

05.12 | "Szlachetna Paczka" jest specjalna, ponieważ daje ludziom, czasem bardzo biednym, poczucie godności. Oni nie błagają "ja potrzebuję", ale dostają pomoc od ludzi, którzy czynią to z przyjemnością. Dzięki temu, czują się częścią społeczeństwa, a co jest kluczowe w psychologii, to zrozumienie, że ludzie potrzebują poczucia przynależności, poczucia, że inni ich akceptują - mówi profesor Philip Zimbardo o polskiej akcji pomagania najbiedniejszym.

