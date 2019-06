Sawicki o "ewentualnej koalicji" PSL z PiS. Rzecznik ludowców: bzdura





»

Nie będzie żadnej koalicji z PiS-em. Wyraźnie to już podkreślaliśmy i podkreślać będziemy - oświadczył w piątek rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego Jakub Stefaniak. Tak zareagował na czwartkową wypowiedź posła PSL Marka Sawickiego, który mówił o "ewentualnej" koalicji i dodawał, że także szef partii Władysław Kosiniak-Kamysz rzekomo takiego aliansu "nie wyklucza".

Polskie Stronnictwo Ludowe w wyborach do europarlamentu wchodziło w skład Koalicji Europejskiej. W sobotę prezes Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Rada Naczelna PSL podjęła uchwałę o budowie nowego bloku na wybory parlamentarne pod nazwą Koalicja Polska. Jak mówił, zaproszone do niej zostały wszystkie ugrupowania, które "podzielają wartości chrześcijańskie, demokratyczne, ludowe i narodowe".

Sawicki: wyobrażam sobie koalicję z PiS, tak samo jak z Platformą

Poseł PSL Marek Sawicki był w czwartek pytany w radiu RMF FM, czy wyobraża sobie koalicję z PiS na poziomie programowym i politycznym, gdyby po jesiennych wyborach ludowcy weszli do polskiego parlamentu.

Samodzielny start czy koalicyjne negocjacje? Pytania o strategię PSL PSL w ramach... czytaj dalej » - Tak jak wyobrażam sobie i byłem w koalicji z Platformą Obywatelską i byliśmy tą konserwatywną kotwicą, która nie pozwoliła na pewne pomysły, które były gdzieś po stronie Platformy wrzucane i były próby ich realizacji, tak również, jeśli bylibyśmy - co mówię z dużym znakiem zapytania - w ewentualnej koalicji z PiS, z pewnością też bylibyśmy takimi hamulcowymi, którzy by na łamanie konstytucji nie pozwolili - odpowiedział polityk.



- Dzisiaj też pytałem o to prezesa (Kosiniaka-Kamysza - red.) i prezes mówi: "Na tym etapie nie wyobrażam sobie koalicji z PiS, ale też nie wykluczam" - dodał Sawicki

PSL "potrzebne opozycji"

Stwierdzenia o ewentualnej koalicji z PiS skomentował w piątek rzecznik PSL Jakub Stefaniak. Podkreślił, że "to są plotki, to jest bzdura". - Nie będzie żadnej koalicji z PiS-em. Wyraźnie to już podkreślaliśmy i podkreślać będziemy - dodał rzecznik w rozmowie z Onetem.

Opinię, że "rozwój sytuacji politycznej w Polsce osiągnął takie stadium, że potrzebne jest zjednoczenie wszystkich tych, którzy mają kompletnie inną wizję Polski od PiS" wyraził w piątek Michał Kamiński, poseł klubu Polskie Stronnictwo Ludowe-Unia Europejskich Demokratów. Oceniając w tym kontekście miejsce PSL, uznał, że to "formacja potrzebna dla opozycji". - Namawiam moich przyjaciół, tych którzy ze mną na ten temat rozmawiają, a jest ich wielu, aby w interesie Polski, ale także w interesie PSL poszli razem do wyborów z całą opozycją - dodał Kamiński w Radiu ZET.