"On za seks płacił. I to dobrze płacił". Nowy świadek w sprawie księdza Jankowskiego

Po dziesiątkach lat przerywają milczenie. Zgłaszają się kolejne osoby, które twierdzą, że w dzieciństwie zostały skrzywdzone przez prałata Henryka Jankowskiego. Reporterzy "Czarno na białym" TVN24 dotarli też do świadka, który - anonimowo - po raz pierwszy zdecydował się opowiedzieć, że w latach 90. ksiądz miał być stałym bywalcem jednego z gdańskich pubów. - Bardzo często widziałem go w towarzystwie małoletnich chłopaków - wyznaje mężczyzna. Ostrzegamy, niektóre fragmenty przytoczonych w materiale relacji są drastyczne.

Suma grzechów. Jak Kościół walczy z pedofilią Kościół kilka... czytaj dalej » - Ja przychodziłem do kościoła świętej Brygidy. To było miejsce nasze, ludzi, którzy byli w opozycji - opowiada Michał Wojciechowicz, najmłodszy uczestnik strajku w stoczni Gdańskiej i najmłodszy więzień polityczny stanu wojennego.

U świętej Brygidy poznał księdza Henryka Jankowskiego. Kiedy miał 17 lat, tuż po internowaniu jego mamy, na plebanii doszło - jak twierdzi - do wydarzeń, o których gotowy jest mówić dopiero dziś.

"Czuję, że to nie jest dotyk jakby ojca"

- Stoję w korytarzu i wychodzi ksiądz Jankowski. Pyta: co z mamą, co z mamą. Idę do niego się przytulić. Mija piętnaście sekund i czuję, że to nie jest ten dotyk jakby ojca, księdza. Tylko czuję, że mnie przyciska do siebie i czuję jego penisa na sobie - opowiada Wojciechowicz. - Wtedy to był absolutny paraliż - dodaje.

Zapamiętał, że trwało to około półtorej minuty. - On mnie po policzku gładził i nagle złapał mnie za głowę i chciał mnie pocałować. Ja się ocknąłem wtedy - wyznaje.

Michał Wojciechowicz podkreśla, że nigdy później nie dopuścił do sytuacji, żeby z księdzem Jankowskim zostać sam na sam. Postanowił opowiedzieć swoją historię po artykule Bożeny Aksamit w "Dużym Formacie", magazynie "Gazety Wyborczej".

Na pytanie, czemu tak późno zaczął mówić, tłumaczy, że "do tego trzeba dojrzeć". - Poczułem się wywołany. (...) Coś musi człowieka wyzwolić - dodaje.

"Szedł na łowy jak bestia"

Dziennikarka "Dużego Formatu" Bożena Aksamit dotarła do pierwszych gotowych ujawnić swe historie ofiar prałata i opisała jego zachowania jeszcze z czasów, gdy był wikarym.

Niewygodna prawda pod dachem Kościoła W 2018 roku... czytaj dalej » - On szedł jak na łowy, jak bestia. (...) Ja sobie nie wyobrażałam, że tak to może wyglądać. Dla mnie to było szokujące - ocenia. - Straszne prymitywne zachowania, niewyobrażalne - dodaje.

Jedną z tych historii opowiedziała Barbara Borowiecka. Miała wtedy 12 lat.

- To było dużo razy. Trzydzieści czy czterdzieści razy. To było ciało o ciało - mówiła. - To nie tylko, że on sobie mnie wybrał. Ja myślę, że w tej sytuacji był "kto pierwszy ten lepszy". Dzieciaki uciekały do piwnic czy do budynków, gdzie mieszkały. Dobierał się do pierwszej osoby, którą dorwał - stwierdziła.

Aksamit dodaje: - Koleżanka Basi skoczyła i popełniła samobójstwo z powodu ciąży, domniemanej, z Jankowskim. Kościół go stamtąd od razu zabrał.

Symbol "nie do ruszenia"

Ksiądz Jankowski z parafii świętej Barbary w Gdańsku został przeniesiony do kościoła świętej Brygidy. Tam został kapelanem Solidarności. Usłyszała o nim cała Polska.

- To, że był to symbol, to ksiądz Jankowski był w ogóle nie do ruszenia. Nie do ruszenia - powtarza Michał Wojciechowicz.

W 2004 roku prokuratura prowadziła dwa postępowania dotyczące domniemanego molestowania małoletnich chłopców przez księdza Jankowskiego. To niektóre fragmenty ich zeznań, znajdujących się w aktach prokuratorskich, cytowane za "Gazetą Wyborczą".

Jankowski powiedział, że mogę zostać na plebanii, jeśli będę z nim spał w jednym łóżku. Było mi wszystko jedno, ledwo stałem na nogach. Gdy oglądałem jeden z obrazów, ksiądz podszedł do mnie i zaczął głaskać po głowie. Po chwili muskał ustami policzki. Kiedy pocałował mnie w usta, odruchowo odepchnąłem go. Jankowski skarcił mnie i kazał się rozebrać. Akta prokuratorskie. Fragmenty zeznań pokrzywdzonych z 2004 roku

Kiedyś wkurzyłem się, bo ksiądz za bardzo mnie przytulał. Miałem wtedy 14 lat. Mnie to krępowało, ale nie rozmawiałem o tym z innymi chłopakami. Ksiądz mówił, że dziewczyny brzydko pachną, że śmierdzą. Sugerował, że mężczyźni są fajniejsi. Z początku było to dla mnie trudne, to przytulanie i całowanie, potem zobaczyłem, że mogę coś z tego mieć. Akta prokuratorskie. Fragmenty zeznań pokrzywdzonych z 2004 roku

W 2004 roku postępowania zostały umorzone. Przyczyną był "brak dowodów". W tym samym roku prałat Jankowski, wieloletni proboszcz parafii świętej Brygidy w Gdańsku, został jednak odsunięty od sprawowania tej funkcji. Właśnie w związku z oskarżeniami o wykorzystywanie seksualne dzieci.

"Płacił za seks"

Reporterzy "Czarno na białym" dotarli do mężczyzny, która anonimowo opowiada, że pod koniec lat 90. ksiądz Jankowski był stałym bywalcem jednego z gdańskich pubów. Nowy świadek pierwszy raz zdecydował się ujawnić, co tam widział.

Zgłaszają się kolejne ofiary, arcybiskup mówi o "pomówieniach". Co dalej ze sprawą prałata Jankowskiego? Potrzeba czasu,... czytaj dalej » Jak mówi, część budynku nie była otwarta dla wszystkich. Wspomina, że w sali kinowej "wyświetlane były tylko filmy porno". - Bardzo często widziałem tam Jankowskiego. Bardzo często widziałem go w towarzystwie również małoletnich chłopaków. Już na pierwszy rzut oka było widać, że to dzieciaki w wieku czternaście, piętnaście, trzynaście lat - mówi.

Sam też, jak twierdzi, był przedmiotem zainteresowania księdza. - Wychodziłem z lokalu, a on wchodził i na schodach złapał mnie za tyłek. Odwróciłem się, powiedziałem mu "wyp******aj, śmieciu" i poszedłem dalej - wyznaje.

- Niestety, taka jest prawda, że większość chłopaków czekała już na niego. Czekali na niego z tego względu, że on za seks płacił ludziom. I to dobrze płacił na te czasy. Tam wszyscy wiedzieli o tym. On był stałym klientem - podkreśla.

- On starał się być niewidoczny. Przychodził w płaszczyku, kapeluszu. Wchodził do sali, która jest półciemna. Jeżeli przychodził ze swoimi jakimiś chłopakami, to wchodził do dark roomu, a tam wchodzi się po to, żeby uprawiać seks - wspomina.

"Ja tym ludziom wierzę"

Mężczyzna ten po reportażu w "Gazecie Wyborczej" zgłosił się do Fundacji "Nie Lękajcie Się", niosącej pomoc ofiarom nadużyć seksualnych. Tam też zgłosiły się po tej publikacji trzy kolejne osoby, które miały być molestowane przez księdza Jankowskiego, gdy miały 13 i 14 lat. Jeden to były ministrant, dwóch ksiądz uczył religii.

O rozmowie z jednym z tych ludzi opowiada Marek Lisiński, prezes Fundacji Nie Lękajcie Się.

- Trudno się z nim rozmawiało. Był płacz, szloch, bardzo dużo wulgaryzmów. Ale ja się nie dziwię temu człowiekowi, bo on pierwszy raz zaczął o tym komukolwiek mówić - podkreśla Lisiński. - Przez pięć lat pracy w fundacji nie zdarzyło się, żeby trafiła się osoba, która by fałszywie oskarżyła, ponieważ w ogóle opowiedzenie o tym jest tak trudne. Ja tym ludziom wierzę - dodaje.

Pozew rodziny księdza Jankowskiego

"Kościołowi powinno zależeć na tym, żeby wyjaśnić sprawę księdza Jankowskiego" Ja wierzę osobom... czytaj dalej » Reporterzy "Czarno na białym" próbowali nawiązać kontakt z przyjaciółmi i współpracownikami nieżyjącego od niespełna dziewięciu lat prałata Henryka Jankowskiego. Nie chcieli się oni jednak odnieść w programie do oskarżeń wobec księdza.

Trzy siostry księdza zgłosiły się natomiast do mecenasa Michała Gilarskiego. Nie zgadzają się z obrazem prałata, jaki przedstawiła "Gazeta Wyborcza". Pozew dotyczący sprostowania został już złożony.

- Oczywistym jest, że jako siostry, które w ich najlepszej wiedzy mają świadomość tego, jaką osobą był prałat Henryk Jankowski, nie zgadzają się z tymi zarzutami stwierdzającymi, że on dopuścił się kiedykolwiek molestowania - tłumaczy pełnomocnik rodziny. Jego zdaniem także to, że pojawiają się kolejni świadkowie "będzie podlegało ocenie sądu".

"Tutaj nie chodzi o was, chodzi o ofiary"

- Co mnie obchodzi pie*****ny ksiądz Jankowski. Nie obchodzi mnie, kochana rodzino, wasz ksiądz - denerwuje się Michał Wojciechowicz, gdy dowiaduje się, że wobec oskarżających księdza mogą paść zarzuty o próby oczerniania. - Obchodzi mnie o tyle, żeby nie drażnił współobywateli Gdańska. Żeby nie męczył swoją figurką (pomnikiem w Trójmieście - red.). Ale on mnie naprawdę nie obchodzi. Tu nie chodzi o was, tu chodzi o mnie, tu chodzi o ofiary - podkreśla.

To on jest pomysłodawcą przygotowania obywatelskiego projektu ustawy w sprawie powołania komisji, która zbadałaby przypadki pedofilii w polskim Kościele. - To jest ten czas dla mnie, dla ofiar, żeby wreszcie to skończyć - wyznaje.

Uważa, że gdy taka komisja powstanie, kolejni ludzie zaczną się ujawniać i powiedzą: ja muszę opowiedzieć swoją historię.