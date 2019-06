Przewodniczący KRS: polski parlament nie miał intencji, żeby jakiekolwiek przepisy naruszać

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej interpretuje swoimi orzeczeniami pewne rozwiązania, to jest wybór jednej z możliwości interpretacyjnych - ocenił przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Leszek Mazur. Tak odniósł się do poniedziałkowego wyroku TSUE w sprawie przepisów dotyczących sędziów Sądu Najwyższego. Dodał, że "porządek prawa europejskiego to nie jest jedyny porządek". - My kierowaliśmy się interpretacją w świetle naszego porządku prawnego - oświadczył.

W poniedziałek polski rząd przegrał sprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE orzekł, że przepisy z lipca 2017 roku dotyczące obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

Do tej pory polskie władze zmieniły w 2018 roku przepisy, ale Komisja Europejska, która wniosła skargę na Polskę, zdecydowała się na podtrzymanie zarzutów, bo jej zdaniem nie wszystkie problemy zostały rozwiązane.

"Polski parlament nie miał intencji, żeby jakiekolwiek przepisy naruszać"

- Przepisy okazały się niezgodne, ale istota takiego orzeczenia trybunału europejskiego to jest wybór jednej z możliwości interpretacyjnych. Do tego przecież sprowadza się działalność orzecznicza, TSUE interpretuje swoimi orzeczeniami pewne rozwiązania w świetle zgodności z prawem europejskim - przekonywał sędzia Leszek Mazur, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa w rozmowie z reporterem TVN24.



Dodał, że "porządek prawa europejskiego to nie jest jedyny porządek". - My kierowaliśmy się interpretacją rozwiązań w świetle naszego porządku prawnego - wyjaśniał.

- Przyjęto rozwiązanie, które zostało zinterpretowane w świetle prawa europejskiego w sposób inny. Natomiast ani ministerstwo, ani polski parlament nie miał intencji, żeby jakiekolwiek przepisy naruszać. W świetle prawa polskiego, polskiej konstytucji, te rozwiązania były prawidłowe - przekonywał Mazur.

Zaznaczył, że to orzeczenie trybunału "ma znaczenie w pewnym sensie historyczne". - Te zmiany zostały przecież przez państwo polskie cofnięte już w roku ubiegłym - wskazywał szef KRS.

Mazur: nie obawiam się opinii rzecznika generalnego TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej poinformował w maju w Luksemburgu, że opinia jego rzecznika generalnego w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego dotyczących między innymi niezależności Krajowej Rady Sądownictwa zostanie wydana 27 czerwca.

Sędzia Mazur powiedział w rozmowie z reporterem TVN24, że "nie obawia się" tej opinii.



- Adresatem jest cały czas parlament. Żadne orzeczenie sądu europejskiego nie może w bezpośredni sposób zmieniać obsady stanowisk publicznych w naszym kraju - zaznaczył.



Dodał, że jeśli chodzi o funkcjonowanie KRS, orzeczenie TSUE "z pewnością nie będzie miało znaczenia". - Chyba że ktoś z członków KRS-u tak dalece poczuje się przekonany motywami, czy wymową tego orzeczenia, że podejmie własną decyzję o rezygnacji. Ale raczej się tego nie spodziewam - powiedział przewodniczący rady.