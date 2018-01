Przewodniczący KRRiT uchylił decyzję w sprawie nałożenia kary na TVN

Video: tvn24

Gowin: decyzja KRRiT niefortunna

14.12 | Jeżeli wewnętrzne procedury Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na to pozwalają, to na jej miejscu bym tę sprawę przeanalizował, sięgnął po więcej ekspertyz i bardzo, bardzo gruntownie tę decyzję przemyślał - powiedział w internetowej części "Jeden na jeden" w tvn24.pl minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Odniósł się do decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która nałożyła na TVN karę w wysokości blisko półtora miliona złotych za sposób relacjonowania przez TVN24 wydarzeń w parlamencie w grudniu ubiegłego roku.

