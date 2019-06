Szef nowej KRS: Rada jest wolna od wszelkich wpływów. Politycy tylko wybierają członków

Nie zgadzamy się z opinią rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - powiedział w czwartek przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Leszek Mazur. Zapewnił, że Rada jest wolna od wszelkich wpływów organów wykonawczych i ustawodawczych. Rzecznik KRS Maciej Mitera stwierdził, że czwartkowa opinia jest "bez żadnych podstaw" i zawiera "bardzo dużo ogólników, znaków zapytania".

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w czwartek opinię na temat nowej, powoływanej przez polityków Krajowej Rady Sądownictwa, w której stwierdził, że "sposób powoływania członków KRS ujawnia nieprawidłowości, które mogą zagrozić jej niezależności od organów ustawodawczych i wykonawczych".

Z tego powodu, jak ocenił, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, której sędziowie są wybierani przez KRS, "nie spełnia wymogów niezawisłości określonych w prawie Unii".

Szef KRS: nie zgadzamy się z opinią rzecznika TSUE

Przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur odnosząc się do tej opinii, zwrócił uwagę, że "jest to na razie jedynie opinia i ukierunkowuje TSUE, ale nie wiąże".

- Opinia ta zawiera wypowiedzi mocno zaskakujące, z którymi się nie zgadzamy - zaznaczył.

Jego zdaniem "sposób powoływania członków KRS przez parlament nie zagraża niezależności Rady od organów ustawodawczych i wykonawczych". - KRS jest wolna od wszelkich wpływów organów wykonawczych i ustawodawczych w Polsce. Działanie parlamentu ogranicza się tylko do wyboru członków KRS, ale później parlament w żaden sposób nie ingeruje w pracę Rady. Członkowie KRS podejmują indywidualne decyzje zgodnie z własnym sumieniem - zaznaczył szef nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Mazur podkreślił, że nie ma jednolitego modelu tworzenia rad sądownictwa.

- Skoro nie istnieje jeden model tworzenia rad sądownictwa, to uwagi rzecznika TSUE nie znajdują pokrycia w prawie unijnym. Model tworzony przez rzecznika na potrzeby opinii to są rozwiązania z różnych państw członkowskich, którymi my przecież nie jesteśmy związani - argumentował. - Nie można zobowiązywać jednego państwa członkowskiego do tego, żeby dostosowywał swoje prawo do regulacji z innego państwa członkowskiego - dodał.

Mazur: jeśli orzeczenie trybunału będzie tożsame z opinią rzecznika, będzie to przesunięcie pewnej granicy

Zaznaczył też, że wpływ władz ustawodawczych i wykonawczych w radach sądownictwa w Europie "jest oczywisty". - Jeśli przyjęlibyśmy rozumowanie rzecznika TSUE, to żadna rada w Europie nie spełniłaby tych warunków, ponieważ we wszystkich tych radach zasiadają między innymi ministrowie, posłowie, senatorowie lub członkowie wybrani przez prezydenta - przekonywał.

Mazur był też pytany, czy Polska powinna wykonać ostateczne orzeczenie TSUE w tej sprawie, jeśli będzie się ono pokrywać z opinią rzecznika.

- Powinniśmy się dobrze zastanowić nad tym, ponieważ to orzeczenie, jeśli byłoby zbieżne z opinią, będzie z pewnością wkraczało w kompetencje państw członkowskich. Będzie to przesunięcie pewnej granicy, mogące stanowić naruszenie suwerenności naszego państwa - oświadczył.

Co zrobi KRS jeśli wyrok będzie tożsamy z opinią? Rzecznik KRS: nic

W rozmowie z TVN24 rzecznik nowej KRS Maciej Mitera podkreślał, że "to jest tylko opinia". - Najważniejsze są oczywiście orzeczenia trybunału w Luksemburgu - podkreślił.

- Po wstępnym zapoznaniu się z tą opinią, doszliśmy jako rada do wniosku, że jest to opinia bez żadnych podstaw, bardzo dużo ogólników, znaków zapytania. Pan rzecznik [TSUE - przyp. red.] popada w swego rodzaju sprzeczność. Proszę zwrócić uwagę, że - z tego co my wyczytaliśmy - nie jest kwestionowany jakikolwiek status sędziów. Pan rzecznik stawia pytania co do instytucji i rozwiązań instytucjonalnych w naszym kraju. (...) Wpływa w naszej ocenie na cały system naszego prawa i orzecznictwo chociażby naszego Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie - wskazywał.

- Gdyby podzielił tę opinię trybunał w Luksemburgu, to bym powiedział, że mamy do czynienia z rewolucją, bo cały nasz system prawny, sądowniczy, musiałby ulec zmianie w oparciu chociażby o zmianę konstytucji. Takie chyba wnioski płyną z tej opinii - powiedział rzecznik.

Dopytywany co nowa Krajowa Rada Sądownictwa zrobiłaby w przypadku wyroku pokrywającego się z opinią rzecznika, Mitera odparł: - Nic by nie zrobiła.

- Proszę zauważyć że zakwestionowane są rozwiązania instytucjonalne. Rada znajduje swoje umocowanie w konstytucji, a rzecznik kwestionuje nasze rozwiązania konstytucyjne - powtórzył.