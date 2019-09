"Przeszłość odkreślamy grubą linią". Co naprawdę znaczyły słynne słowa Mazowieckiego?

Video: tvn24 Na co wydawane są pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości?17.08 | Miała być pomoc dla ofiar przestępczości, ale są poważne zastrzeżenia co do tego, na co naprawdę wydawane są pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. O szczegółach działania Funduszu i pojawiających się wątpliwościach w tej sprawie - we wtorkowym wydaniu magazynu "Czarno na białym" w TVN24. zobacz więcej wideo »