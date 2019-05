Schetyna stanie przed komisją śledczą do spraw VAT

Video: tvn24

Były wiceminister finansów Jarosław Neneman przed komisją...

16.04 | Na początku 2015 roku priorytetem były prace nad ordynacją podatkową, stąd decyzja ministra finansów, by nie kontynuować prac między innymi nad przepisami uszczelniającymi VAT - zeznał we wtorek przed komisją śledczą do spraw VAT były wiceminister finansów Jarosław Neneman.

