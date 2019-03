"Słabe to były przeprosiny, takie mało wyraziste"





Szkoda, że te przeprosiny następują dopiero pod ciśnieniem sankcji - powiedział Jan Grabiec z PO, komentując słowa profesora Andrzeja Zybertowicza. W piątek w programie "Tak jest" doradca prezydenta przeprosił za stwierdzenie, że "w roku 1989 komuniści podzielili się władzą ze swoimi agentami".

Uczestnicy Okrągłego Stołu domagają się przeprosin od Andrzeja Zybertowicza Pełnomocnicy... czytaj dalej » Kontrowersyjna wypowiedź padła z ust Andrzeja Zybertowicza 5 lutego w Pałacu Prezydenckim podczas debaty oksfordzkiej na temat Okrągłego Stołu.

Doradca prezydenta przytoczył wówczas opinię Andrzeja Gwiazdy sprzed lat: "W roku 1989 komuniści podzielili się władzą ze swoimi agentami".

Byli opozycjoniści, którzy zadeklarowali, że poczuli się urażeni wypowiedzią, domagają się od prof. Zybertowicza przeprosin na łamach czterech dzienników i rekompensaty w postaci wpłaty 50 tys. zł na cele charytatywne.

Zybertowicz w piątek w programie "Tak jest" w TVN24 przeprosił za swoje słowa. - Tych wszystkich z państwa, (...) którzy nigdy nie byli zamieszani w żadne konszachty ze służbami PRL-u - serdecznie przepraszam za to, że mogliście być urażeni przez moje słowa - powiedział.

Przeprosiny "pod groźbą kary"

- Słabe to były przeprosiny, takie mało wyraziste. I szkoda, że te przeprosiny następują dopiero pod ciśnieniem sankcji, jakie mogłyby go spotkać - stwierdził Jan Grabiec z PO. - Jeśli ktoś nakłamał, jeśli ktoś powiedział nieprawdę, kogoś obraził, to powinien mieć na tyle w sobie uczciwości, żeby przeprosić, niekoniecznie pod groźbą kary orzeczonej przez sąd - przekonywał poseł.

Jego zdaniem, przez wypowiedzi polityków formacji rządzącej "jakość życia publicznego zeszła bardzo nisko". - Dzisiaj na porządku dziennym są wypowiedzi poniżające oponentów politycznych - ocenił i dodał, że jest to "język władzy".

"Nie wszyscy potrafią się do błędu przyznać"

Burza po słowach prof. Zybertowicza Grupa... czytaj dalej » - Trochę musieliśmy czekać na refleksję profesora Zybertowicza - zauważył Jarosław Kalinowski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. - Komu jak komu, ale jemu, który w jakimś sensie był uczestnikiem tamtego procesu nie wypada opowiadać nie tylko rzeczy nieprawdziwych, ale i obraźliwych - dodał.

Zasugerował, że powodem, dla którego Zybertowicz zdecydował się w końcu przeprosić za swoje słowa mógł był fakt, że uczestnikami Okrągłego Stołu byli także Jarosław i Lech Kaczyńscy.

- Czyli mówienie, że władza podzieliła się władzą ze swoimi agentami miałoby dotyczyć też panów Kaczyńskich - mówił.

Dodał, że "wszystkim się zdarzają błędy, ale nie wszyscy potrafią się do błędów przyznać". - Pan Zybertowicz się do błędu, późno, ale przyznał - zaznaczył Kalinowski.

Długi: krytykujmy się, ale nie wybijajmy sobie oczu

List żony Andrzeja Zybertowicza. Opozycjoniści: wystarczy, by przeprosił Chcą finansowo... czytaj dalej » - W wypowiedziach polityków padają różne słowa. Czasami są to słowa głębokie, bardzo mądre, czasami są to słowa mądre, ale niezbyt głębokie, a czasami są to słowa, które ot tak po prostu się powiedziało, aby komuś dokuczyć - stwierdził Grzegorz Długi z klubu Kukiz'15.

Dodał jednak, że szanuje Andrzeja Zybertowicza i nie chce go krytykować. - Szanuję również to, że odróżnił jednak osoby które być może nie do końca miały czystą przeszłość, od takich, które taką przeszłość miały - dodał.

Przekonywał, że "nie powinniśmy skupiać naszej energii na pewnych sformułowaniach, na obrażaniu się nawzajem". - Krytykujmy się i wytykajmy sobie błędy, ale nie wybijajmy sobie przy okazji oczu - apelował.

Prosił też o więcej spokoju, kultury i "wyrozumiałości dla błędów ludzkich".

"Trzeba zapytać, co dana osoba robiła"

Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości przekonywał z kolei, że samo uczestnictwo w obradach Okrągłego Stołu "nie może być oceniane negatywnie".

- Trzeba zapytać, co dana osoba tam robiła i zrobiła, czy przyspieszała proces uzyskania niepodległości, czy go hamowała - stwierdził polityk.