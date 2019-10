Przepędzili koniki polskie przez Dolinę Narwi

Foto: tvn24 Video: tvn24

Krowy i konie w Janowie Podlaskim

9.08 | Stadnina w Janowie Podlaskim straciła w 2018 roku ponad 3,2 miliona złotych - wynika z dokumentów, do których dotarło RMF FM. Prezes stadniny zaznacza w rozmowie z TVN24, że ostateczne wyniki finansowe będą znane jeszcze w tym miesiącu, i przyznaje, że są one gorsze niż rok wcześniej. W niedzielę, 9 sierpnia rozpocznie się jubileuszowa, 50. edycja znanej na całym świecie aukcji Pride of Poland.

