"Dzięki tym opatrunkom jestem pracującą osobą". Ich cena znacząco wzrosła





»

Ja dzięki tym opatrunkom jestem pracującą osobą. Funkcjonuję i staram się cieszyć życiem - powiedział w "Wstajesz i weekend" w TVN24 Przemysław Sobieszczuk, który choruje na pęcherzowe oddzielanie się naskórka (EB). Od początku lipca, po zmianach w liście refundacji, opatrunki te znacząco zdrożały. W poniedziałek w Ministerstwie Zdrowia odbędzie się spotkanie z chorymi na EB. - Mamy nadzieję, że to będzie pierwszy krok do tego, aby opatrunki były dla nas bezpłatne - powiedział Sobieszczuk.

Z nowej listy leków refundowanych, która obowiązuje od 1 lipca, wynika, że wzrośnie koszt opatrunków używanych przez chorych na pęcherzowe oddzielanie się naskórka (EB). W zeszłym tygodniu opisywaliśmy historię chorego na EB czteroletniego Krzysia.

Żeby nie cierpieć, Krzyś potrzebuje specjalnych opatrunków. Od poniedziałku ich cena drastycznie wzrośnie Jest nowa lista... czytaj dalej » Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zaapelował w czwartek do ministra zdrowia i podkreślił, że "państwo musi zrobić wszystko, co możliwe", by pacjenci cierpiący na pęcherzowe oddzielanie się naskórka, w tym bardzo wiele dzieci, nie ponosili dodatkowych kosztów związanych z zakupem na przykład opatrunków".

"Dzięki tym opatrunkom funkcjonuję i staram się cieszyć życiem"

W sobotę gościem "Wstajesz i weekend" w TVN24 był chory na EB Przemysław Sobieszczuk i jego żona Joanna Sobieszczuk, którzy są członkami fundacji EB Polska.

- Ja z tym żyję od urodzenia. W swoim życiu przeżyłem taki czas, kiedy nie było w ogóle opatrunków. Korzystałem z kompresów gazowych i maści, którymi te kompresy były nasączone. Nakładało się to bezpośrednio na rany, a zdejmowało rozrywając zdrową skórę. To było nie do zniesienia - wspominał Przemysław Sobieszczuk.

Wskazywał, że "dzisiaj osoby, które zmagają się z EB, są w o tyle lepszej sytuacji, że te opatrunki są".

- Są to nowoczesne opatrunki, które chronią skórę, rany, nie doprowadzają do zakażeń i pozwalają w miarę normalnie funkcjonować. Ja dzięki tym opatrunkom jestem pracującą osobą. Funkcjonuję i staram się cieszyć życiem - mówił.

Rzecznik praw dziecka apeluje do ministra zdrowia w sprawie chorych na EB "Państwo musi... czytaj dalej » Wyjaśniał, że "zużycie tych opatrunków miesięcznie to około 800 sztuk". - To są różnego rodzaju opatrunki, które zmieniamy dwa razy dziennie - rano i wieczorem. Koszt poza opatrunkami to bandaże, które nie są refundowane, różne specjalistyczne siatki podtrzymujące te opatrunki, płyny dezynfekcyjne, igły - wyliczał.

"Mówi się tylko o opatrunkach, a dochodzi wiele innych rzeczy"

Jego żona Joanna zaznaczyła, że "mówi się tylko o opatrunkach, a dochodzi wiele innych rzeczy i leki".

- Miesięcznie to w przybliżeniu około dziewięciu tysięcy złotych. Jak dochodzi jakaś infekcja, szpital - dzieci mają jeszcze dodatkowe problemy z anemią, zaparciem, zwężeniem przełyku - koszty są jeszcze większe - dodała.

Oglądaj Wideo: tvn24 Przemysław i Joanna Sobieszczuk o kosztach opatrunków dla chorych na EB

W poniedziałek spotkanie w ministerstwie. "Mamy nadzieję, że to będzie pierwszy krok"

Wzrasta cena opatrunków dla nieuleczalnie chorych. Ministerstwo "deklaruje chęć" spotkania "W odpowiedzi na... czytaj dalej » Na poniedziałek Ministerstwo Zdrowia zaplanowało spotkanie z chorymi na EB i ich rodzinami.

- Bardzo liczę na to, że coś się zmieni. Dziękuję, że ministerstwo podjęło się rozmów na temat rozwiązania problemu opatrunków - powiedział w "Wstajesz i weekend" Przemysław Sobieszczuk.

Podkreślał, że cena opatrunków w ogóle nie powinna wzrosnąć. - My od dawna walczymy o to, żeby te opatrunki były dla nas całkowicie bezpłatne. I mamy nadzieję, że to spotkanie poniedziałkowe będzie tym pierwszym krokiem do tego - dodał.

Joanna Sobieszczuk mówiła, że wszyscy chorzy na EB czekają na poniedziałkowe spotkanie w ministerstwie.

- Cieszymy się, że Rzecznik Praw Dziecka wstawił się za nami - powiedziała.

ZOBACZ CAŁĄ ROZMOWĘ:

Oglądaj Wideo: tvn24 Przemysław i Joanna Sobieszczuk w "Wstajesz i weekend". Cała rozmowa