Przejęzyczenie Mazurek, zdziwienie Rafalskiej

Video: EBS \ TVN24 BiS

13.06 | Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans wystąpił przed Parlamentem Europejskim w ramach debaty na temat praworządności w Polsce i przeforsowanych przez polski rząd zmian w wymiarze sprawiedliwości. W pewnym momencie stwierdził, że "jedzie do Moskwy, by kontynuować dialog z polskim rządem". Chwilę później przeprosił za swoje przejęzyczenie. - Warszawa, nie Moskwa. Przepraszam. Nigdy wcześniej to mi się nie przytrafiło - powiedział Franz Timmermans.

