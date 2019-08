"Podajesz tylko kwotę. Polska jest tego warta". Jak sędziowie płacili "Emi" za organizowanie hejtu





Sędziowie zaangażowani w hejt umawiali się na przekazywanie pieniędzy "Emi", która organizowała akcję oczerniania osób krytykujących reformy Zbigniewa Ziobry - napisała w środę wieczorem "Gazeta Wyborcza". Dziennik dotarł do zapisu prywatnego czatu Emilii z Arkadiuszem Cichockim z czasów, gdy był prezesem Sądu Okręgowego w Gliwicach. "Podajesz tylko kwotę. To żadne poświęcenie, Polska jest tego warta" - pisał Cichocki.

"Wyborcza" donosi, że wpadła na trop wskazujący na opłacanie Emilii na podstawie zapisu jej prywatnego czatu z Arkadiuszem Cichockim, który był w tym czasie prezesem Sądu Okręgowego w Gliwicach.

To właśnie Cichocki, wspólnie z pracującym w resorcie sprawiedliwości Jakubem Iwańcem, miał przekazywać "Emi" informacje z teczek personalnych sędziów, którzy krytykowali tzw. reformę wymiaru sprawiedliwości, wprowadzoną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

"Podajesz tylko kwotę. Polska jest tego warta"

Dziennik przytacza treść rozmowy między Emilią a Cichockim. Miała się ona odbyć 20 lipca 2018 roku. Cichocki przedstawia się jako "Arek Sędzia GLIWICE", a Emilia jako "Emi". W rozmowie przytoczonej przez dziennik padają także inne personalia: "Tomasz" to mąż "Emi" i sędzia zatrudniony w nowej Krajowej Radzie Sądownictwa, "Łukasz" to były już wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. W rozmowie występuje jeszcze niezidentyfikowany "Andrzej" (pisownia czatu w oryginale).

Emi: To na drobiazgi dla dziennikarzy.

Arek Sędzia GLIWICE: Oczywiście, bez zbędnych pytań. Konto?

Arek Sędzia GLIWICE: Zostawia ślad?

Arek Sędzia GLIWICE: Mogę wysłać np. Andrzejowi, składka na parapetówkę czy coś. Albo Tomkowi – zrzutka na race na 11.11?

Emi: To na drobiazgi dla dziennikarzy. A warto niektórym podziękować.

Arek Sędzia GLIWICE: Emi, zarabiam w tej chwili naprawdę dobrze. Umówmy się, że w tego typu sprawach podajesz tylko kwotę. Ale przelewy idą do Tomka. Nie zostawiamy śladów, a Ciebie przecież nie znam. Łukasz dał mi dodatkowe zadania. Wchodzę w to. Z czasem, zaangażowaniem i portfelem. To żadne poświęcenie, Polska jest tego warta. Dawaj znać co potrzeba i działamy.

Emi: Dziękuję. Tak jak mówiłam to na drobiazgi w podziękowaniu dla kilku dziennikarzy.

"GW" napisała, że Cichocki jest od wybuchu afery nieosiągalny, a resort sprawiedliwości od dwóch dni nie odpowiada na pytania o jego zaangażowanie w internetowo-medialną akcję oczerniania sędziów.

W środę 21 sierpnia minister Zbigniew Ziobro podjął decyzję o skróceniu delegacji sędziego Jakuba Iwańca do Ministerstwa Sprawiedliwości. Oznacza to, że przestał on pracować w resorcie. Według informacji portalu Onet, sędzia Iwaniec, od trzech lat pracujący w Ministerstwie Sprawiedliwości, "dostarczał internetowej hejterce Emilii haki na Krystiana Markiewicza, szefa stowarzyszenia Iustitia".

Iwaniec - jak podaje Onet - był "prawą ręką Piebiaka".

"Gazeta Wyborcza" napisała, że prawniczka "Emi" twierdzi, że jej klientka dostawała kwoty od 100 do 1 tys. zł, formalnie na ubrania lub kosmetyki.

Nagroda dla Emilii za szkalowanie sędziów

W środę "Wyborcza" napisała, że za swoje działania w ramach akcji zorganizowanego hejtu wobec sędziów Emilia otrzymała latem 2018 roku nagrodę - figurkę husarza wartą 360 złotych.

Na podstawce widoczny jest napis: "Mała Emi, zachowałaś się jak trzeba! Od Herszta i jego żołnierzy". Dedykacja nawiązuje do cytatu z bohaterki podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej Danuty Siedzikówny "Inki". Niedługo przed tym, jak została zamordowana przez UB, przekazała ona z więzienia gryps ze słowami: "powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba".

Z dwóch źródeł "Wyborcza" ma informacje, że resort sprawiedliwości lub któraś z jego agend podpisała z kobietą umowę na świadczenie "usług internetowych".

"Ministerstwo Sprawiedliwości stanowczo dementuje informacje podawane przez niektóre media, jakoby opisana przez portal Onet internetowa hejterka była zatrudniona w MS lub współpracowała z ministerstwem w jakiejkolwiek formie. Nie pobierała również żadnego wynagrodzenia z Ministerstwa Sprawiedliwości" - napisał na Twitterze rzecznik resortu Jan Kanthak.



Nie wiadomo jednak, dla których dziennikarzy miały być "drobiazgi", o których Emilia pisała w konwersacji z Cichockim. Z jej korespondencji wynika, że miała kontakt z dziennikarzami TVP i portalu wPolityce.pl. "Temu ostatniemu wysłała otrzymane z ministerstwa akta o wypadku jednego z sędziów, a dziennikarz wPolityce.pl przed publikacją przesłał jej tekst do wglądu" - czytamy w "Wyborczej".

Kolejny wątek dotyczący dziennikarzy

W opisywanym dialogu pomiędzy "Emi" a Cichockim pojawia się jeszcze jeden wątek dotyczący dziennikarzy. Sędzia narzeka na biuro prasowe resortu sprawiedliwości, pisząc, że jest "amatorskie". Dlatego "potrzebna jest jeszcze grupa profesjonalnych ludzi z doświadczeniem. Najlepiej niezwiązanych instytucjonalnie" - pisze "GW".

Cichocki - jak ustaliła "Wyborcza" - miał poinformować "Emi", że ma pomysł "pozyskiwania dziennikarzy". Tłumaczy, że "za zgodą premiera można nawiązywać tajną współpracę z dziennikarzami".

Pomysł sędzia uzasadnia nadzwyczajną sytuacją w kraju: "Słuchaj, toczy się regularna wojna (…). Nie możemy bawić się w amatorskie komunikaty medialne MS" - napisała gazeta.

W poniedziałek portal Onet ustalił, że wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak ma stać za zorganizowanym hejtem wobec sędziów krytykujących zmiany w wymiarze sprawiedliwości wprowadzane przez Zjednoczoną Prawicę.

Według portalu za rozsyłanie kompromitujących materiałów odpowiedzialna była współpracująca z Piebiakiem kobieta o imieniu Emilia (redakcja Onetu zna jej nazwisko, jednak go nie publikuje). We wtorek portal ujawnił więcej szczegółów, dotyczących udziału w tej akcji sędziego Jakuba Iwańca, pracującego w resorcie.

