Biuro Ochrony Rządu kupiło dwa nowe samochody opancerzone, które w sumie kosztowały ponad 5,5 miliona złotych - wynika z ustaleń portalu dziennik.pl.

Czytamy tam, że Biuro Ochrony Rządu pod koniec wakacji rozpoczęło poszukiwania nowej limuzyny, która zastąpiłaby Audi A8 L Security - samochód, który został rozbity w lutym w wypadku ówczesnej premier Beaty Szydło w Oświęcimiu.

Jak przypomina dziennik.pl, wówczas dowiedział się również od BOR-u, że pierwotne plany uległy zmianie i podjęto decyzję, by kupić nie jedną, a dwie limuzyny.

Mercedes przegrał z Audi

Prokuratura ma opinię biegłych w sprawie wypadku Szydło Do krakowskiej... czytaj dalej » "Biuro Ochrony Rządu zawarło umowę dotyczącą zakupu dwóch reprezentacyjnych opancerzonych samochodów. Do przedmiotowego postępowania zgłosiło się dwóch wykonawców. Wygrała oferta, której wartość wynosiła 5 527 542 zł. Zakupione samochody reprezentacyjne to auta marki Audi. Natomiast druga oferta dotyczyła pojazdów marki Mercedes" - podało biuro prasowe BOR, cytowane przez dziennik.pl.

Jak pisze portal, "jeśli samochody marki Audi, to wybór mógł być tylko jeden - przedłużany model A8 L Security".

Według informacji dziennikarzy wspomniany model wygrał w przetargu z Mercedesem S 600 Guard, choć w grę wchodził też opancerzony Mercedes-Maybach S 600 Guard.

Z informacji portalu dziennik.pl wynika, że obie opancerzone limuzyny trafiły do Biura Ochrony Rządu tuż przed świętami - 21 grudnia ubiegłego roku.



Biuro prasowe BOR, cytowane przez portal, podkreśla, że nowe pojazdy zakupiono w celu "realizacji zadań ustawowych formacji", czyli między innymi ochrony najważniejszych osób w państwie.