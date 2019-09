"Wspólnik w grzechu cudzołóstwa, sformułowanie kanoniczne". Prymas Polak o ofierze księdza

Trzeba liczyć na to, że w przyszłości będzie dobra współpraca przy zachowaniu autonomii między prokuraturą i daną diecezją - w ten sposób prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak odniósł się ujawnionych w reportażu "Superwizjera" informacji o wykorzystywaniu seksualnym Mariusza Milewskiego przez księdza. Prokuratura oskarżyła duchownego o pedofilię, a sąd biskupi uniewinnił go, określając ofiarę mianem "wspólnika w grzechu cudzołóstwa". - Myślę, że to jest sformułowanie bardziej kanoniczne niż obiektywna rzeczywistość - tłumaczył prymas.

W opublikowanym w sobotę reportażu "Superwizjera" swoją historię opowiedział Mariusz Milewski.

Dorosły dziś mężczyzna jako ośmioletni chłopiec chciał zostać księdzem. Piekło zaczęło się rok po pierwszej komunii. Ksiądz Jarosław P. znał jego sytuację, wiedział że Mariusz chodził do szkoły głodny, a w domu nie było łazienki. Wtedy duchowny wydawał się kimś lepszym niż często pijany ojciec.

Prokuratura jedno, sąd biskupi drugie

W "Superwizjerze" Milewski opowiedział o licznych gwałtach. Wspominał, że ksiądz zakazywał mu mówić o tym komukolwiek.

Ksiądz molestował chłopca. Teraz ma mu zapłacić 50 tysięcy złotych odszkodowania Sąd Okręgowy w... czytaj dalej » Po dziewięciu latach wykorzystywania, w listopadzie 2012 roku, opowiedział o wszystkim biskupowi toruńskiemu Andrzejowi Suskiemu, którego wcześniej znał osobiście. Wtedy Suski nie zawiadomił prokuratury, powołał za to sąd biskupi, ale w tej sprawie Milewski wystąpił nie jako ofiara, a "wspólnik w grzechu cudzołóstwa".

Sąd biskupi badał sprawę pod kątem "nadużycia seksualnego przeciwko osobie małoletniej i rozgrzeszenia wspólnika w grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu" - chodzi o grzech cudzołóstwa. Tym wspólnikiem w grzechu cudzołóstwa miał być właśnie dziewięcioletni Mariusz.

W sierpniu 2015 roku sąd biskupi uznał, że Jarosław P. jest niewinny, choć pół roku wcześniej prokuratura oskarżyła go o pedofilię. Ksiądz został uniewinniony, jak napisano w wyroku: "W imię Pańskie. Amen".

Po kolejnych czterech latach Milewski doczekał się prawomocnego orzeczenia w sądzie powszechnym. Ksiądz Jarosław P. został uznany za winnego molestowania seksualnego i skazany na trzy lata więzienia.

Prymas Polski: na pewno trzeba dochodzić do prawdy

W niedzielę do sprawy odniósł się prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak, który uczestniczył w jubileuszu 50. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej w Dąbrówce Kościelnej, w województwie wielkopolskim. Znajduje się tam sanktuarium archidiecezji gnieźnieńskiej.

Ksiądz skazany za pedofilię po trzech miesiącach od wyroku trafił do więzienia Paweł K., ksiądz,... czytaj dalej » - Na pewno trzeba dochodzić prawdy. Trudno mi jednak wyrokować, nie znając całościowych dokumentów sądu diecezjalnego, jakie były przedstawione. Na pewno - tak jak tłumaczył wcześniej biskup toruński - prokuratura ma większe możliwości dotarcia do świadków, do odebrania zeznań pod przysięgą - podkreślił arcybiskup gnieźnieński.

- Trzeba liczyć na to, że w przyszłości będzie dobra współpraca przy zachowaniu autonomii między prokuraturą i daną diecezją w takich przypadkach - stwierdził.

"Sformułowanie bardziej kanoniczne"

Prymas Polak odniósł się również nazywania przez sąd biskupi pokrzywdzonego Mariusza Milewskiego "wspólnikiem grzechu cudzołóstwa".

- Myślę, że to jest sformułowanie bardziej kanoniczne niż obiektywna rzeczywistość, ponieważ jest to osoba wykorzystana i skrzywdzona. Nic więcej na ten temat nie można powiedzieć - powiedział.

Dopytywany, czy skoro świecki sąd skazał księdza na karę więzienia, to czy powinien być on wydalony ze stanu kapłańskiego, arcybiskup Polak stwierdził, że "to już będzie zależało od Stolicy Apostolskiej".

- Biskup zgłasza do Stolicy Apostolskiej, a decyzję podejmuje już papież Franciszek - wyjaśnił.

Arcybiskup Gądecki odmówił komentarza

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki, również obecny w Dąbrówce Kościelnej, odmówił komentarza w tej sprawie. Wyjaśnił, że jej nie zna i odesłał do biskupa toruńskiego.

- Nie wiem, nie znam sprawy, a do tego, co słyszę z mediów, nigdy się nie odnoszę - oświadczył.

