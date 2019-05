Prymas: powstanie fundusz solidarnościowy dla poszkodowanych przez duchownych





»

Trwają prace nad powołaniem funduszu solidarnościowego, który ma pomagać osobom pokrzywdzonym przez duchownych - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. Wyraził nadzieję, że "biskupi diecezjalni w sierpniu na konkretnym spotkaniu dostaną już projekt statutu (funduszu) do zaakceptowania".

Prymas Polski: nie widzę tej ręki, która jest podniesiona na Kościół - Musimy zmagać... czytaj dalej »

CZYTAJ: Prymas Polski: nie widzę tej ręki, która jest podniesiona na Kościół

Arcybiskup Wojciech Polak pytany w "Faktach po Faktach", czy osoby, które doznały cierpień ze strony duchownych powinny otrzymać odszkodowania, powiedział: - Uważam, że powinny otrzymać pomoc.

- Natomiast jeżeli chodzi wprost o odszkodowanie, czy zadośćuczynienie (...), to powinniśmy się stosować do obowiązującego w Polsce prawa. Czyli jeżeli sąd taką rzecz zasądzi, to Kościół nie jest ponad prawem, nie jest wyjęty z prawa - dodał.

Zaznaczył, że odróżnia kwestię odszkodowania od funduszu. - Nazywamy to funduszem solidarnościowym, który ma pomagać tym osobom (pokrzywdzonym – red.) – powiedział. Poinformował, że trwają prace nad powołaniem funduszu. - Zostało to zapowiedziane podczas poprzedniej Rady Stałej [Episkopatu - red.] - powiedział arcybiskup Polak.



Poinformował, że po przedstawieniu propozycji stworzenia funduszu i jej akceptacji przez radę, zwrócił się do prawników o opracowanie statutu funduszu. - Mam nadzieję (...), że biskupi diecezjalni w sierpniu na konkretnym spotkaniu dostaną już projekt takiego statutu do zaakceptowania - podkreślił.

Arcybiskup zajmujący się pedofilią w Kościele przyjedzie do Polski W czerwcu na... czytaj dalej »

- Mówimy teraz o takim funduszu solidarnościowym, kiedy na przykład osoba krzywdząca jest już po wyroku. I tutaj ta osoba skrzywdzona zostaje w sytuacji, w której właśnie w dalszym ciągu jest konieczna pomoc terapii, pomoc na leki - tłumaczył. Dodał, że "musimy to oczywiście bardzo dokładnie określić".

Film "Tylko nie mów nikomu"

11 maja w internecie został opublikowany film dokumentalny Tomasza Sekielskiego i jego brata Marka "Tylko nie mów nikomu" przedstawiający przypadki pedofili w polskim Kościele. Przedstawia między innymi nieopisane do tej pory przypadki - nieżyjącego ks. prałata Franciszka Cybuli i ks. Eugeniusza M. oraz księdza Dariusza Olejniczaka, który został skazany za molestowanie seksualne dzieci, a niedawno prowadził dla nich rekolekcje pomimo zasądzonego, dożywotniego zakazu pracy z dziećmi.

W ponaddwugodzinnym dokumencie znalazły się również m.in. wstrząsające wyznania ofiar, które stanęły oko w oko ze swoimi oprawcami. Są także wyznania tych, którzy przyznają się do winy. Kamera towarzyszy skrzywdzonym w podróżach do miejsc, w których - jak opisują w filmie - dochodziło do molestowania.

CZYTAJ: CO POKAZUJE DOKUMENT "TYLKO NIE MÓW NIKOMU" >>>

ZOBACZ CAŁY PROGRAM "FAKTY PO FAKTACH"

Dokument braci Sekielskich o pedofilii w polskim Kościele » Oglądaj Prymas: powstanie fundusz solidarnościowy dla poszkodowanym... Video: tvn24 Prymas: powstanie fundusz solidarnościowy dla poszkodowanym...16.05 | Trwają prace nad powołaniem funduszu solidarnościowego, który ma pomagać osobom pokrzywdzonym przez duchownych - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. Wyraził nadzieję, że "biskupi diecezjalni w sierpniu na konkretnym spotkaniu dostaną już projekt statutu (funduszu) do zaakceptowania". Video: tvn24 Prymas: powstanie fundusz solidarnościowy dla poszkodowanym...16.05 | Trwają prace nad powołaniem funduszu solidarnościowego, który ma pomagać osobom pokrzywdzonym przez duchownych - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. Wyraził nadzieję, że "biskupi diecezjalni w sierpniu na konkretnym spotkaniu dostaną już projekt statutu (funduszu) do zaakceptowania". zobacz więcej wideo »

Prymas: powstanie fundusz solidarnościowy dla poszkodowanym... Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu karnego dotyczącą pedofilii Video: tvn24 Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu karnego dotyczącą pedofilii16.05 | W czwartek przed godziną 22 Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu karnego, która zaostrza kary za przestępstwa dotyczące m.in. pedofilii. Drugie czytanie projektu odbyło się po południu na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Debata miała burzliwy przebieg. Video: tvn24 Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu karnego dotyczącą pedofilii16.05 | W czwartek przed godziną 22 Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu karnego, która zaostrza kary za przestępstwa dotyczące m.in. pedofilii. Drugie czytanie projektu odbyło się po południu na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Debata miała burzliwy przebieg. zobacz więcej wideo »

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu karnego dotyczącą pedofilii Poseł Nitras próbował ponownie położyć dziecięce budziki przed... Video: tvn24 Poseł Nitras próbował ponownie położyć dziecięce budziki...16.05 | Poseł Sławomir Nitras (PO-KO) schodząc z mównicy sejmowej podszedł do miejsca, w którym siedział prezes PiS Jarosław Kaczyński i zostawił przed nim dziecięcy bucik. W tym momencie siedzący obok wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) chwycił bucik i rzucił w Nitrasa. Następnie Nitras go podniósł i próbował ponownie położyć go przy Kaczyńskim, jednak na jego drodze stanął szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski oraz wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Video: tvn24 Poseł Nitras próbował ponownie położyć dziecięce budziki...16.05 | Poseł Sławomir Nitras (PO-KO) schodząc z mównicy sejmowej podszedł do miejsca, w którym siedział prezes PiS Jarosław Kaczyński i zostawił przed nim dziecięcy bucik. W tym momencie siedzący obok wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) chwycił bucik i rzucił w Nitrasa. Następnie Nitras go podniósł i próbował ponownie położyć go przy Kaczyńskim, jednak na jego drodze stanął szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski oraz wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. zobacz więcej wideo »

Poseł Nitras próbował ponownie położyć dziecięce budziki przed... Poseł Nitras przyniósł do Sejmu dziecięce buciki i postawił je... Video: tvn24 Poseł Nitras przyniósł do Sejmu dziecięce buciki i postawił...16.05 | W czwartek podczas swojego wystąpienia w Sejmie poseł Sławomir Nitras z klubu Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska zszedł z sejmowej mównicy i podszedł do miejsca, w którym siedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i zostawił przed nimi dziecięcy bucik. Video: tvn24 Poseł Nitras przyniósł do Sejmu dziecięce buciki i postawił...16.05 | W czwartek podczas swojego wystąpienia w Sejmie poseł Sławomir Nitras z klubu Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska zszedł z sejmowej mównicy i podszedł do miejsca, w którym siedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i zostawił przed nimi dziecięcy bucik. zobacz więcej wideo »

Poseł Nitras przyniósł do Sejmu dziecięce buciki i postawił je... Dera: film braci Sekielskich odebrałem jako studium ofiar... Video: tvn24 Dera: film braci Sekielskich odebrałem jako studium ofiar...16.05 | W czwartek w "Kropce nad i" w TVN24 prezydencki minister Andrzej Dera był pytany, czy jego zdaniem film braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" może być interpretowany, jak chcą tego niektórzy, jako próba walki z Kościołem katolickim. - Nie odbieram tego w kategorii jakiekolwiek walki. Odebrałem ten film jako studium ofiar pedofilii - powiedział. Video: tvn24 Dera: film braci Sekielskich odebrałem jako studium ofiar...16.05 | W czwartek w "Kropce nad i" w TVN24 prezydencki minister Andrzej Dera był pytany, czy jego zdaniem film braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" może być interpretowany, jak chcą tego niektórzy, jako próba walki z Kościołem katolickim. - Nie odbieram tego w kategorii jakiekolwiek walki. Odebrałem ten film jako studium ofiar pedofilii - powiedział. zobacz więcej wideo »

Dera: film braci Sekielskich odebrałem jako studium ofiar... "Tworzenie prawa pod wpływem emocji nie jest najlepsze" Video: tvn24 "Tworzenie prawa pod wpływem emocji nie jest najlepsze"16.05 | Prezydencki minister Andrzej Dera był pytany w czwartek w "Kropce nad i" o pospieszną nowelizacje Kodeksu karnego, zaostrzającą kary za pedofilię. W jego przekonaniu "tworzenie prawa pod wpływem emocji nie jest najlepsze". Video: tvn24 "Tworzenie prawa pod wpływem emocji nie jest najlepsze"16.05 | Prezydencki minister Andrzej Dera był pytany w czwartek w "Kropce nad i" o pospieszną nowelizacje Kodeksu karnego, zaostrzającą kary za pedofilię. W jego przekonaniu "tworzenie prawa pod wpływem emocji nie jest najlepsze". zobacz więcej wideo »

"Tworzenie prawa pod wpływem emocji nie jest najlepsze" Dera: księża pedofile powinni być wydalani ze stanu duchownego Video: tvn24 Dera: księża pedofile powinni być wydalani ze stanu duchownego16.05 | Ktoś, kto obcuje z dziećmi, doprowadza do olbrzymiej traumy, w moim odczuciu nie powinien być księdzem - powiedział w "Kropce nad i" prezydencki minister Andrzej Dera. Dodał, że biskupi, którzy przenosili księży pedofili z parafii do parafii, powinni podać się do dymisji. Video: tvn24 Dera: księża pedofile powinni być wydalani ze stanu duchownego16.05 | Ktoś, kto obcuje z dziećmi, doprowadza do olbrzymiej traumy, w moim odczuciu nie powinien być księdzem - powiedział w "Kropce nad i" prezydencki minister Andrzej Dera. Dodał, że biskupi, którzy przenosili księży pedofili z parafii do parafii, powinni podać się do dymisji. zobacz więcej wideo »

Dera: księża pedofile powinni być wydalani ze stanu duchownego Spurek: policja ma dużo ważniejsze zadania Video: tvn24 Spurek: policja ma dużo ważniejsze zadania 16.05 | Pomorscy policjanci mają obowiązek zbierać informacje o planowanych seansach filmu braci Sekielskich nie tylko na fasadach kościołów czy w innych miejscach publicznych, ale także w klubach i restauracjach - dowiedział się tvn24.pl. W czwartek w programie "Tak jest" w TVN24 Sylwia Spurek z partii Wiosna powiedziała, że "ta sprawa też może pokazywać, że praca policji jest wykorzystywana politycznie". Video: tvn24 Spurek: policja ma dużo ważniejsze zadania 16.05 | Pomorscy policjanci mają obowiązek zbierać informacje o planowanych seansach filmu braci Sekielskich nie tylko na fasadach kościołów czy w innych miejscach publicznych, ale także w klubach i restauracjach - dowiedział się tvn24.pl. W czwartek w programie "Tak jest" w TVN24 Sylwia Spurek z partii Wiosna powiedziała, że "ta sprawa też może pokazywać, że praca policji jest wykorzystywana politycznie". zobacz więcej wideo »

Spurek: policja ma dużo ważniejsze zadania Kaleta: policja nikogo nie monitoruje i nie chce monitorować Video: tvn24 Kaleta: policja nikogo nie monitoruje i nie chce monitorować16.05 | Pomorscy policjanci mają obowiązek zbierać informacje o planowanych seansach filmu braci Sekielskich nie tylko na fasadach kościołów czy w innych miejscach publicznych, ale także w klubach i restauracjach - dowiedział się tvn24.pl. W czwartek w programie "Tak jest" w TVN24 warszawski radny, wiceszef komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta z Solidarnej Polski przekonywał, że "policja nikogo nie monitoruje i nie chce monitorować". Video: tvn24 Kaleta: policja nikogo nie monitoruje i nie chce monitorować16.05 | Pomorscy policjanci mają obowiązek zbierać informacje o planowanych seansach filmu braci Sekielskich nie tylko na fasadach kościołów czy w innych miejscach publicznych, ale także w klubach i restauracjach - dowiedział się tvn24.pl. W czwartek w programie "Tak jest" w TVN24 warszawski radny, wiceszef komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta z Solidarnej Polski przekonywał, że "policja nikogo nie monitoruje i nie chce monitorować". zobacz więcej wideo »

Kaleta: policja nikogo nie monitoruje i nie chce monitorować Ziobro: jeśli ktoś gwałci ze szczególnym okrucieństwem, nie... Video: tvn24 Ziobro: jeśli ktoś gwałci ze szczególnym okrucieństwem, nie...16.05 | Burzliwy przebieg miała czwartkowa debata w drugim czytaniu nad rządowym projektem noweli Kodeksu karnego dotyczącego m.in. kar za pedofilię. W związku z propozycjami poprawek projektem zajmie się jeszcze komisja. - Te 118 stron, które chcecie uchwalić w trzy dni, gwarantuje nie wysokie kary dla księży, ale bezkarność księży - mówiła posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. - Byliście obozem wspierającym pedofilów. Mieliście w nosie osoby pokrzywdzone - odpowiadał Zbigniew Ziobro, pytając posłów opozycji o przepisy dotyczące karania pedofilów funkcjonujące w systemie prawnym przez lata. Video: tvn24 Ziobro: jeśli ktoś gwałci ze szczególnym okrucieństwem, nie...16.05 | Burzliwy przebieg miała czwartkowa debata w drugim czytaniu nad rządowym projektem noweli Kodeksu karnego dotyczącego m.in. kar za pedofilię. W związku z propozycjami poprawek projektem zajmie się jeszcze komisja. - Te 118 stron, które chcecie uchwalić w trzy dni, gwarantuje nie wysokie kary dla księży, ale bezkarność księży - mówiła posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. - Byliście obozem wspierającym pedofilów. Mieliście w nosie osoby pokrzywdzone - odpowiadał Zbigniew Ziobro, pytając posłów opozycji o przepisy dotyczące karania pedofilów funkcjonujące w systemie prawnym przez lata. zobacz więcej wideo »

Ziobro: jeśli ktoś gwałci ze szczególnym okrucieństwem, nie... Burzliwa debata o pedofilii w Sejmie Video: tvn24 Burzliwa debata o pedofilii w Sejmie16.05 | Burzliwy przebieg miała czwartkowa debata w drugim czytaniu nad rządowym projektem noweli Kodeksu karnego dotyczącego m.in. kar za pedofilię. W związku z propozycjami poprawek projektem zajmie się jeszcze komisja. Podczas dyskusji nad projektem propozycję i szybki tryb pracy nad zmianami krytykowała opozycja. Video: tvn24 Burzliwa debata o pedofilii w Sejmie16.05 | Burzliwy przebieg miała czwartkowa debata w drugim czytaniu nad rządowym projektem noweli Kodeksu karnego dotyczącego m.in. kar za pedofilię. W związku z propozycjami poprawek projektem zajmie się jeszcze komisja. Podczas dyskusji nad projektem propozycję i szybki tryb pracy nad zmianami krytykowała opozycja. zobacz więcej wideo »

Burzliwa debata o pedofilii w Sejmie Ziobro: prokuratura będzie działać w oparciu o fakty Video: tvn24 Ziobro: prokuratura będzie działać w oparciu o fakty16.05 | Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro powołał w poniedziałek zespół prokuratorów, którego zadaniem jest przeprowadzenie analizy zdarzeń przedstawionych w filmie Tomasza i Marka Sekielskiego. O pracę tego zespołu Ziobro był pytany w czwartek. - Polskie prawo nakazało informować dzięki mojej inicjatywie i pana prezydenta Andrzeja Dudy i to pokazuje, i różnicuje tych, którzy dużo gadają, mają gębę pełną frazesów, od tych, którzy działają - powiedział Ziobro. Podkreślił, że "prokuratura będzie działać w oparciu o fakty". Video: tvn24 Ziobro: prokuratura będzie działać w oparciu o fakty16.05 | Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro powołał w poniedziałek zespół prokuratorów, którego zadaniem jest przeprowadzenie analizy zdarzeń przedstawionych w filmie Tomasza i Marka Sekielskiego. O pracę tego zespołu Ziobro był pytany w czwartek. - Polskie prawo nakazało informować dzięki mojej inicjatywie i pana prezydenta Andrzeja Dudy i to pokazuje, i różnicuje tych, którzy dużo gadają, mają gębę pełną frazesów, od tych, którzy działają - powiedział Ziobro. Podkreślił, że "prokuratura będzie działać w oparciu o fakty". zobacz więcej wideo »

Ziobro: prokuratura będzie działać w oparciu o fakty Trzech prokuratorów znalazło się w zespole powołanym przez Ziobrę Video: tvn24 Trzech prokuratorów znalazło się w zespole powołanym przez...16.05 | Trzech prokuratorów "dokona prawno-karnej oceny" zdarzeń przedstawionych w filmie braci Sekielskich - poinformowała w oświadczeniu Prokuratura Krajowa. Video: tvn24 Trzech prokuratorów znalazło się w zespole powołanym przez...16.05 | Trzech prokuratorów "dokona prawno-karnej oceny" zdarzeń przedstawionych w filmie braci Sekielskich - poinformowała w oświadczeniu Prokuratura Krajowa. zobacz więcej wideo »

Trzech prokuratorów znalazło się w zespole powołanym przez Ziobrę Kuria Diecezji Bydgoskiej opublikowała oświadczenie mecenasa... Video: tvn24 Kuria Diecezji Bydgoskiej opublikowała oświadczenie mecenasa...16.05 | Kierowanie wobec księdza biskupa Jana Tyrawy zarzutu o ukrywanie czynów pedofilskich Pawła K. jest nieuprawnione, nieuczciwe i niemające nic wspólnego ze stanem faktycznym - oświadczył pełnomocnik biskupa mecenas Edmund Dobecki. Historia księdza pedofila Pawła K. i przenoszenia go między parafiami została ukazana w filmie braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu". Video: tvn24 Kuria Diecezji Bydgoskiej opublikowała oświadczenie mecenasa...16.05 | Kierowanie wobec księdza biskupa Jana Tyrawy zarzutu o ukrywanie czynów pedofilskich Pawła K. jest nieuprawnione, nieuczciwe i niemające nic wspólnego ze stanem faktycznym - oświadczył pełnomocnik biskupa mecenas Edmund Dobecki. Historia księdza pedofila Pawła K. i przenoszenia go między parafiami została ukazana w filmie braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu". zobacz więcej wideo »

Kuria Diecezji Bydgoskiej opublikowała oświadczenie mecenasa... Biskup Jan Tyrawa odpiera zarzuty o ukrywanie przez niego... Video: tvn24 Biskup Jan Tyrawa odpiera zarzuty o ukrywanie przez niego...16.05 | Kierowanie wobec księdza biskupa Jana Tyrawy zarzutu o ukrywanie czynów pedofilskich Pawła K. jest nieuprawnione, nieuczciwe i niemające nic wspólnego ze stanem faktycznym - oświadczył pełnomocnik biskupa mecenas Edmund Dobecki. Historia księdza pedofila Pawła K. i przenoszenia go między parafiami została ukazana w filmie braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu". Video: tvn24 Biskup Jan Tyrawa odpiera zarzuty o ukrywanie przez niego...16.05 | Kierowanie wobec księdza biskupa Jana Tyrawy zarzutu o ukrywanie czynów pedofilskich Pawła K. jest nieuprawnione, nieuczciwe i niemające nic wspólnego ze stanem faktycznym - oświadczył pełnomocnik biskupa mecenas Edmund Dobecki. Historia księdza pedofila Pawła K. i przenoszenia go między parafiami została ukazana w filmie braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu". zobacz więcej wideo »

Biskup Jan Tyrawa odpiera zarzuty o ukrywanie przez niego... Rzecznik kieleckiej kurii komentuje sprawę księdza Jana A. Video: tvn24 Rzecznik kieleckiej kurii komentuje sprawę księdza Jana A. 16.05| Ksiądz Mirosław Cisowski, rzecznik Kurii Diecezjalnej w Kielcach, mówi o sprawie księdza Jana A. byłego proboszcza parafii w Topoli. Video: tvn24 Rzecznik kieleckiej kurii komentuje sprawę księdza Jana A. 16.05| Ksiądz Mirosław Cisowski, rzecznik Kurii Diecezjalnej w Kielcach, mówi o sprawie księdza Jana A. byłego proboszcza parafii w Topoli. zobacz więcej wideo »

Rzecznik kieleckiej kurii komentuje sprawę księdza Jana A. Bracia Sekielscy laureatami Nagrody Specjalnej Press Club Polska Video: tvn24 Bracia Sekielscy laureatami Nagrody Specjalnej Press Club...16.05 | Tomasz i Marek Sekielscy laureatami Nagrody Specjalnej Press Club Polska za film "Tylko nie mów nikomu". Nagrodę wręczono podczas uroczystej gali. Rada Press Club Polska podkreślała, że to wyraz wdzięczności dla twórców dokumentu, w którym ukazano przypadki pedofilii wśród duchownych. Video: tvn24 Bracia Sekielscy laureatami Nagrody Specjalnej Press Club...16.05 | Tomasz i Marek Sekielscy laureatami Nagrody Specjalnej Press Club Polska za film "Tylko nie mów nikomu". Nagrodę wręczono podczas uroczystej gali. Rada Press Club Polska podkreślała, że to wyraz wdzięczności dla twórców dokumentu, w którym ukazano przypadki pedofilii wśród duchownych. zobacz więcej wideo »

Bracia Sekielscy laureatami Nagrody Specjalnej Press Club Polska Postępowanie sprawdzające dotyczące sprawy ks. Jana A. Video: tvn24 Postępowanie sprawdzające dotyczące sprawy ks. Jana A.16.05 | - W prokuratorze w Kielcach zostało zarejestrowane postępowanie sprawdzające dotyczące tych zdarzeń. Czynności są wykonywane z zespołem prokuratorów z Prokuratury Krajowej, którzy zajmują się przypadkami pedofili wśród osób duchownych - powiedział Jarosław Sarba z prokuratury okręgowej w Kielcach. - W ramach postępowania sprawdzającego mogą być przesłuchane tylko osoby pokrzywdzone . Inne osoby mogą zostać przesłuchane po wszczęciu śledztwa - dodał. Video: tvn24 Postępowanie sprawdzające dotyczące sprawy ks. Jana A.16.05 | - W prokuratorze w Kielcach zostało zarejestrowane postępowanie sprawdzające dotyczące tych zdarzeń. Czynności są wykonywane z zespołem prokuratorów z Prokuratury Krajowej, którzy zajmują się przypadkami pedofili wśród osób duchownych - powiedział Jarosław Sarba z prokuratury okręgowej w Kielcach. - W ramach postępowania sprawdzającego mogą być przesłuchane tylko osoby pokrzywdzone . Inne osoby mogą zostać przesłuchane po wszczęciu śledztwa - dodał. zobacz więcej wideo »

Postępowanie sprawdzające dotyczące sprawy ks. Jana A. Oświadczenie pełnomocnika biskupa Tyrawy: Ksiądz Paweł K. nie... Video: tvn24 Oświadczenie pełnomocnika biskupa Tyrawy: Ksiądz Paweł K....16.05 | Oświadczenie pełnomocnika biskupa Tyrawy: Ksiądz Paweł K. nie był ukrywany. Video: tvn24 Oświadczenie pełnomocnika biskupa Tyrawy: Ksiądz Paweł K....16.05 | Oświadczenie pełnomocnika biskupa Tyrawy: Ksiądz Paweł K. nie był ukrywany. zobacz więcej wideo »

Oświadczenie pełnomocnika biskupa Tyrawy: Ksiądz Paweł K. nie... Pytania o kościelne procedury ws. walki z pedofilią. Biskup... Video: tvn24 Pytania o kościelne procedury ws. walki z pedofilią. Biskup...16.05 | Pytania o kościelne procedury ws. walki z pedofilią. Biskup Tyrawa nie przyznaje się do winy. Video: tvn24 Pytania o kościelne procedury ws. walki z pedofilią. Biskup...16.05 | Pytania o kościelne procedury ws. walki z pedofilią. Biskup Tyrawa nie przyznaje się do winy. zobacz więcej wideo »

Pytania o kościelne procedury ws. walki z pedofilią. Biskup... Wideo: tvn24 Prymas: powstanie fundusz solidarnościowy dla poszkodowanym przez duchownych