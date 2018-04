Prymas Polski: celem jest zmartwychwstanie i życie





- W Wielką Noc rodzi się życie, które nie skończy się pod cmentarnym nagrobkiem, ale będzie wieczne - mówił podczas mszy Wigilii Paschalnej w Gnieźnie prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. W sobotę złożył również życzenia za pośrednictwem strony internetowej.

Hierarcha przypomniał w homilii w gnieźnieńskiej katedrze, że zmartwychwstanie Chrystusa "dokonało się tej właśnie nocy".

"Uwolnił nas od śmierci"

Kardynał Nycz: idziemy nie po to, żeby protestować, ale by zaznaczyć obecność Wyszliśmy Drogą... czytaj dalej » - To prawda, że przez swoją śmierć na krzyżu odkupił nas i zbawił. Umarł na krzyżu z naszymi grzechami. Uwolnił nas od śmierci i dał nam życie wieczne. Lecz ostatnie słowo nie należy do krzyża. Jezus ukrzyżowany zmartwychwstał. Tak, krzyż był i jest konieczny - jak przypomniał nam w swych katechezach o nadziei, papież Franciszek - ale nie jest celem. Celem jest chwała, jak nam to ukazuje Pascha. Celem jest zmartwychwstanie i życie – powiedział metropolita gnieźnieński.

Prymas, cytując papieża Franciszka, dodał, że "gdyby rzeczywiście wszystko skończyło się wraz ze śmiercią, to mielibyśmy w nim wzór najwyższego poświęcenia, ale nie mogłoby to rodzić naszej wiary, nie mogłoby rodzić życia".

- Był bohaterem? Nie, umarł, ale zmartwychwstał. Bo nasza wiara rodzi się ze zmartwychwstania. Nasza wiara rodzi się w Poranek Wielkanocny. Nasza wiara rodzi się w Wielką Noc. W Wielką Noc rodzi się życie, które nie skończy się pod cmentarnym nagrobkiem, ale będzie wieczne - mówił arcybiskup Polak.

"Wezwanie do nowego życia"

Msza Wieczerzy Pańskiej. Kardynał Nycz dokonał obrzędu obmycia stóp W Wielki Czwartek... czytaj dalej » Prymas podkreślił, że "ta święta noc przynosi nam dar nowego życia". - Mówi o nowości, w jaką wprowadza nas nasz Pan zmartwychwstały. I jest dla nas wszystkich nie tylko przypomnieniem, ale także szczególnym wezwaniem do nowego życia - powiedział.

Przypomniał, że prawda o zmartwychwstaniu Jezusa przemieniła życie kobiet, które o poranku przyszły do jego pustego grobu.

- Ta prawda napełniała je nowością i przemieniła swą mocą. Usuwała z ich serca lęk i niepokój. Nie bójcie się. Wciąż bowiem tak wiele i w naszych sercach jeszcze różnych lęków i niepokojów. Niektóre – jak widzimy – ujawniają się z całą swą siłą i ostrością na zewnątrz. Budzą niepokój, a nawet przerażenie innych. Wiele w nich agresji i wiele upominania się o samych siebie. Inne skrzętnie skrywamy na dnie naszych serc - mówił Polak.

Prymas zapewnił, że Zmartwychwstały pragnie nas od tych lęków uwalniać.

- Czyni nas ufnymi i odważnymi. Nie lękajcie się – zmartwychwstał. W Nim jest siła i moc do nowego życia, do otwarcia bez obaw naszych serc i umysłów, i do głoszenia innym, że Pan zmartwychwstał - powiedział.

Arcybiskup podkreślił, że i my, tak jak kobiety, które przyszły do grobu Chrystusa, i zostały posłane z dobrą nowiną do Piotra i uczniów Jezusa, "mamy udać się do tych, z którymi dzielimy nasze życie na co dzień i których imiona dobrze znamy, codziennie dzielić się nowością życia, którą przynosi nam Zmartwychwstały".

"Z Nim umieramy dla grzechu"

Negocjacje między Chinami i Watykanem "w fazie końcowej" Umowa pomiędzy... czytaj dalej » W sobotę prymas złożył też życzenia świąteczne. Zostały umieszczone na jego stronie internetowej. Zaznaczył w życzeniach, że "w tajemnicy umierania z Chrystusem rodzi się nowe życie w nas i wokół nas".

- Pragnijmy w tym czasie nie tylko otworzyć nasze serca i umysły na prawdę o nowym życiu w Chrystusie, ale dzielić się nią z innymi przede wszystkim służąc życiu, będąc dla świata tymi, którzy noszą nowe życie w sobie, służą w miłości drugiemu człowiekowi - oświadczył abp Polak.

Jak wskazał, Święta Zmartwychwstania Pańskiego "pozwalają nam doświadczać nowości życia w Chrystusie".

- Oto wraz z Nim umieramy dla grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych. Dar nowego życia w Chrystusie, dar, który otrzymujemy w sakramencie chrztu świętego, to dar wolności dzieci Bożych. Umarliśmy razem z Chrystusem i nasze życie jest z Nim pogrzebane w śmierci i wychodzimy w nową przestrzeń życia, życia wolnego od grzechu, niepewności i lęku. Wchodzimy w przestrzeń życia, którą otwiera przed nami Chrystus Zmartwychwstały – zaznaczył abp Polak.

- Wszystkim więc życzę, aby ten czas Świąt Wielkanocnych był czasem pełnym radości, pokoju, nadziei, spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym, doświadczenia nowości życia i dzielenia się tą nowością z wszystkimi - dodał prymas.