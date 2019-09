Prymas o słowach Kaczyńskiego: nie jest to absolutnie stanowisko Kościoła.

To wypowiedź, która nie ma nic wspólnego z nauczaniem Kościoła. To może być pogląd, wizja kogoś, kto ją wypowiada. Nie jest to absolutnie stanowisko Kościoła katolickiego - podkreślał prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. Hierarcha odniósł się do wypowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że "Kościół był i jest głosicielem i dzierżycielem jedynego, powszechnie znanego w Polsce systemu wartości".

Gowin o wypowiedzi Kaczyńskiego: nie zgadzam się z tak sformułowanymi słowami Polskość zawsze... czytaj dalej » 7 września prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas konwencji tej partii w Lublinie mówił, że u podstaw programu PiS jest "polskość" oraz Kościół katolicki.

- Kościół był i jest głosicielem i dzierżycielem jedynego, powszechnie znanego w Polsce systemu wartości (...)"każdy dobry Polak musi wiedzieć, jaka jest rola Kościoła, musi wiedzieć, że poza nim jest nihilizm". - I ten nihilizm my odrzucamy, bo nihilizm niczego nie buduje, nihilizm wszystko niszczy - mówił Kaczyński.

"Nie jest to absolutnie stanowisko Kościoła katolickiego w Polsce"

16 września podczas konferencji "TworzyMy pokój. Wiara w demokracji - czas wyzwań", która odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN do tych słów odniósł się prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Mirosław Wyrzykowski zapytał, czy ta wypowiedź prezesa PiS jest oficjalnym stanowiskiem Kościoła katolickiego w Polsce. Zadając pytanie, sędzia wskazywał, że "do tej pory spotkała się z milczeniem, a milczenie jest domniemaną zgodą".

- Nie jest to absolutnie stanowisko Kościoła katolickiego w Polsce ani w ogóle stanowisko Kościoła katolickiego. Gdyby tak było, to moja obecność tutaj byłaby co najmniej dziwna - odpowiedział prymas, którego słowa przytoczyła w sobotę "Gazeta Wyborcza".

- Uważam, że to jest wypowiedź, która nie ma nic wspólnego z nauczaniem Kościoła. To może być pogląd, wizja kogoś, kto ją wypowiada - stwierdził arcybiskup Polak.