"Sąd nad Judaszem" w Pruchniku pod lupą prokuratora. "Polecił zgromadzenie dowodów"

Prokuratura w Jarosławiu (Podkarpackie) zleciła policji zgromadzenie dowodów w związku z wydarzeniami w Pruchniku, gdzie w Wielki Piątek odbył się tak zwany sąd nad Judaszem.

Tuż przed Wielkanocą w Pruchniku na Podkarpaciu mieszkańcy sądzili Judasza, a właściwie kukłę Żyda, która miała go symbolizować. Kukła otrzymała wyrok 30 uderzeń kijami - równą liczbie otrzymanych srebrników. Kukłę biły uczestniczące w "sądzie" dzieci, zachęcane do tego przez dorosłych. Następnie kukłę Judasza wleczono ulicami miasta, na moście obcięto jej głowę, a tułów podpalono i wrzucono do rzeki. Tłumaczono, że to tradycja.

Sąd nad Judaszem w Pruchniku - czytaj więcej>>>

Prokuratura zleciła zbieranie dowodów w sprawie "sądu nad Judaszem"

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Przemyślu Marta Pętkowska, prokurator rejonowy w Jarosławiu z urzędu podjął działania zmierzające do zebrania dowodów w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z artykułu 257 Kodeksu karnego. - W ramach czynności sprawdzających prokurator polecił policji w Jarosławiu zgromadzenie dowodów. Czynności są realizowane – dodała.

Artykuł 257 kk dotyczy znieważania grupy lub osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości. Za tego typu przestępstwo grozi do trzech lat więzienia. Sąd nad Judaszem w Pruchniku. "To są zwyczaje, które już dawno zostały zakazane przez Kościół" Sąd nad Judaszem... czytaj dalej »

Prokurator zobaczył "sąd nad Judaszem" w internecie

Pętkowska powiedziała, że po zebraniu i ocenie dowodów zostanie podjęta decyzja o ewentualnym wszczęciu postępowania. - Przy czym, na podstawie zarządzenia prokuratora okręgowego, przestępstwa tej kategorii są prowadzone w prokuraturze w Przemyślu. Czyli materiały zostaną przekazane do przemyskiej prokuratury celem prowadzenia postępowania – wytłumaczyła.

Rzeczniczka zaznaczyła, że na decyzję prokuratora wpływ miało obejrzenie relacji z tego wydarzenia w internecie. - Prokurator zapoznał się w sieci z tym materiałem i podjął taką decyzję, uznając, że takie działania mogą wyczerpywać znamiona przestępstwa – powiedziała.



Do prokuratury nie wpłynęło żadne zawiadomienie w tej sprawie.

Burmistrz: urząd nie organizował "sądu nad Judaszem"

Burmistrz Pruchnika Wacław Szkoła wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że urząd miejski nie organizował ani nie wydawał zgody na organizowanie w Wielki Piątek tzw. sądu nad Judaszem. Mowa nienawiści oczami prokuratorów i rzecznika praw obywatelskich Rzecznik Praw... czytaj dalej »

Oświadczenie zostało zamieszczone we wtorek na stronie internetowej Pruchnika. Wacław Szkoła przypomniał w nim, że w przeszłości odbywał się w mieście tzw. sąd nad Judaszem. "Jednak kilkanaście lat temu został zaniechany. W obecnych czasach, gdy próbuje się przypisać Polakom zbrodnie dokonane przez okupantów podczas II wojny światowej, podobne inscenizacje mogą zostać wykorzystane przez wrogów naszej Ojczyzny jako przykłady rzekomego antysemityzmu Polaków" – zaznaczył.



Szkoła podkreślił, że społeczność Pruchnika przez dziesięciolecia żyła zgodnie ze społecznością Żydowską. "Niejednokrotnie ukrywając sąsiadów przed hitlerowskimi prześladowaniami podczas II wojny światowej, a na naszych terenach występowały liczne przykłady odwagi, poświęcenia i bohaterstwa w przeciwstawianiu się zbrodni Holokaustu" – stwierdził włodarz Pruchnika.



"Pragnę wyrazić ubolewanie z powodu zaistniałego zdarzenia. Wręcz żałosnym i skrajnie nieodpowiedzialnym jest fakt, iż do inscenizacji zaangażowano dzieci. Odczytuję to wręcz jako prowokację niektórych środowisk lub osób, które – nie wiedzieć, dlaczego – za nic mają dobre imię Pruchnika jak i całej naszej Ojczyzny" – napisał Szkoła.



Na koniec zapewnił, że podjęte zostaną "wszelkie możliwe działania, aby w przyszłości podobne wydarzenia nie miały miejsca".