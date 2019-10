Prowadzili agencje towarzyskie na Podlasiu. Sutenerzy w rękach policji

Foto: CBŚP

Chcieli spalić kobiety. Gang sutenerów zatrzymany

11.04 | Sześciu mężczyzn usłyszało zarzut zabójstwa 31-letniej Polki w Danii. Wszyscy sprawcy są z Trójmiasta. To tu, według śledczych, wynajęli auta, którymi pojechali do Aalborg. Potem zamaskowani włamali się do domu. Rozlali benzynę i podpalili. 31-latka zginęła w płomieniach. Podejrzanym zarzucono też usiłowanie zabójstwa innej kobiety, której udało się uciec. Sprawa jest rozwojowa.

