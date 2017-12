"Ambasada zaleca bezwzględne stosowanie się do poleceń sił porządkowych, unikanie przebywania w okolicach zgromadzeń publicznych oraz śledzenie bieżących wydarzeń" - ambasada w Iranie wydała komunikat, w którym ostrzega przebywających w tym kraju Polaków w obliczu antyrządowych protestów w tym kraju.

W Iranie trwające od trzech dni antyrządowe protesty po raz pierwszy przeniosły się do Teheranu, gdzie doszło do starć z policją. Manifestanci – około 70 studentów - zaatakowali funkcjonariuszy policji w pobliżu uniwersytetu, obrzucając ich kamieniami - podała częściowo prywatna agencja Fars. Policja użyła pałek.

Źródło: Shutterstock/TVN24 Mapa protestów w Iranie

Antyrządowe demonstracje w Iranie odbywały się równolegle do zorganizowanych przez władze dorocznych prorządowych marszy w kolejną rocznicę zakończenia protestów z 2009 roku, w których wzięły udział dziesiątki zwolenników rządu. Największe odbyły się w Teheranie oraz w Meszhedzie - drugim co do wielkości mieście Iranu. W sumie zorganizowano 1200 prorządowych marszy - podała państwowa telewizja.

"Tymczasowe wyłączenie z ruchu ulic"

W związku z niespokojną sytuacją w Iranie, polska ambasada w Teheranie opublikowała ostrzeżenie dla osób przebywających w tym kraju.

"Ambasada RP w Iranie zaleca bezwzględne stosowanie się do poleceń sił porządkowych, unikanie przebywania w okolicach zgromadzeń publicznych oraz śledzenie bieżących wydarzeń" - czytamy w komunikacie.

Ambasada zaapelowała również, by swoje podróże zgłaszać w systemie Odyseusz.

Ambasada zaznacza również, że w obliczu protestów w największych miastach należy liczyć się z takimi utrudnieniami, jak "tymczasowe wyłączenie z ruchu ulic lub większych obszarów, części stacji metra, a także problemy z łącznością internetową".