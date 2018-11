"Wytrzymałość policjantów się wyczerpała". Szef związku zawodowego pisze do ministra

"Nikt nie ma wątpliwości, że jest to reakcja środowiska policyjnego na brak woli spełnienia postulatów" - tak szef Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski tłumaczy masowe zwolnienia lekarskie i urlopy policjantów. Lider związkowców skierował list do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego. Wezwał go "do osobistego i niezwłocznego podjęcia rozmów".