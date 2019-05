"Proszę o nas pamiętać, a nie tylko skupiać się na uciekaniu"





»

- Panie premierze, panu pewnie trudno nas zrozumieć, ponieważ pana rodzina jest dobrze zabezpieczona finansowo, ale może przestałby pan opowiadać, że Platforma (Obywatelska - red.) nic nie zrobiła, tylko może pana rząd wziąłby się do roboty - mówiła Agata, jedna z uczestniczek protestu osób niepełnosprawnych.

W czwartek w Warszawie odbywał się protest, który zgromadził setki osób. Rozpoczął się w samo południe na Krakowskim Przedmieściu. Potem manifestujący przeszli przed siedzibę Sejmu. Na transparentach uczestników widniały miedzy innymi hasła: "PiS wyrzucił niepełnosprawne dzieci ze szkół" i "O godne życie osób z niepełnosprawnościami".

"Ja nie chcę żerować na najbogatszych Polakach"

Wśród uczestniczek protestu były niepełnosprawna Agata i jej matka. Dziewczyna pytana, z jaką nadzieją przyszła na protest, powiedziała, że "może nie z wielką nadzieją, bo wszyscy widzieli jak ten rząd nas potraktował, ale trzeba walczyć, nie wolno się poddać". Nawiązała tym samym do protestu, który trwał w Sejmie od 18 kwietnia do 27 maja 2018 roku.

Agata zwróciła się także z apelem do Mateusza Morawieckiego. - Panie premierze, panu pewnie trudno nas zrozumieć, ponieważ pana rodzina jest dobrze zabezpieczona finansowo, ale może przestałby pan opowiadać, że Platforma (Obywatelska - red.) nic nie zrobiła, tylko może pana rząd wziąłby się do roboty - zwróciła się do szefa rządu.

Oglądaj Wideo: tvn24 Protestujący niepełnosprawni domagają się pomocy od rządu

- Proszę o nas pamiętać, a nie tylko skupiać się na uciekaniu do Brukseli - dodała niepełnosprawna.

Odnosząc się do różnych propozycji strony rządowej dotyczących wsparcia dla niepełnosprawnych, Agata pytała, "dlaczego ma się obciążać nami ludzi najbogatszych po to, żeby ludzie najbogatsi mieli nas za pasożytów, którzy chcą żerować na ich zarobkach?". - Ja nie chcę żerować na najbogatszych Polakach, tylko chcę, żeby mi pomógł rząd - mówiła.

Matka Agaty tłumaczyła, że córkę wychowuje samotnie, codziennie musi liczyć na pomoc obcych osób na przykład przy wchodzeniu z wózkiem do budynku, w którym mieszkają.

Pytana, czy zapowiedziany przez premiera pakiet w jakiś sposób poprawił ich sytuację, odpowiedziała, że obecnie łatwiej jest się dostać do lekarzy specjalistów. - To tylko to jedno, a reszta to nic, każdy ręce umywa - oceniła.

Oglądaj Matka niepełnosprawnej Agaty: każdy ręce umywa

"Zamyka nam się usta"

- Gdybyśmy się mogli dzisiaj teleportować do Sejmu, absolutnie byśmy to zrobili, bo naprawdę nic się nie zmieniło, ale niestety mamy zakaz od marszałka (Sejmu, Marka - red.) Kuchcińskiego - mówił inny protestujący, Jakub Hartwich, który był także jednym z liderów ubiegłorocznego protestu w Sejmie.

Niepełnosprawni chcieli 500 złotych. Wiceminister wyjaśnia, dlaczego nie dostali pieniędzy Wyrok Trybunału... czytaj dalej » - Zamyka nam się usta, a osoby niepełnosprawne chcą mieć realny wpływ na to, co się tam w środku (w gmachu Sejmu - red.) dzieje - dodał.

Propozycja premiera

W niedzielę, w czasie konwencji regionalnej Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przekazanie w najbliższych kilku miesiącach osobom niepełnosprawnym powyżej 18. roku życia "comiesięcznego stałego dodatku w wysokości najprawdopodobniej 500 złotych".

Sejmowy protest niepełnosprawnych

W 2018 r. protestujący domagali się zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenia dodatku "na życie", zwanego też "rehabilitacyjnym" dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie.

Tego postulatu jednak wtedy nie zrealizowano. Ostatecznie parlament uchwalił, a prezydent podpisał dwie ustawy dotyczące osób niepełnosprawnych. Zgodnie z pierwszą ustawą renta socjalna wzrosła z 865,03 zł do 1029,80 zł. Druga zakładała wprowadzenie szczególnych uprawnień w dostępie do świadczeń opieki medycznej, usług farmaceutycznych i wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.