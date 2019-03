Anna Plakwicz i Piotr Matczuk, twórcy spółki Solvere odpowiedzialnej za kampanię "Sprawiedliwe sądy", naruszyli przepisy ustawy antykorupcyjnej - wynika z uzasadnienia prokuratora, do którego dotarł Onet. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa. Posłowie PO zwrócili się do Zbigniewa Ziobry o "gruntowną kontrolę wszystkich czynności i działań prokuratorów w sprawie założycieli spółki Solvere". - To kolejny przykład na to, że prokuratura działa jak jakaś kancelaria adwokacka ludzi PiS - ocenił Krzysztof Brejza (PO).

Kampanię "Sprawiedliwe sądy" prowadziła Polska Fundacja Narodowa. Do jej realizacji wynajęła powołaną specjalnie w tym celu firmę Solvere. Jak ujawnił Onet, spółka za swoje działania otrzymała co najmniej 1,2 miliona złotych.

Założyli spółkę, jednocześnie pracowali w KPRM

Prokuratura odmawia wszczęcia śledztwa w sprawie dyrektorów w KPRM Prokuratura... czytaj dalej » Solvere założyli Anna Plakwicz i Piotr Matczuk, związani z Prawem i Sprawiedliwością od wielu lat. Podzielili się udziałami po połowie i weszli do zarządu spółki. Stało się to 8 maja 2017 roku, a - jak pisze Onet - do końca czerwca (Matczuk) i końca sierpnia (Plakwicz) byli zatrudnieni na dyrektorskich stanowiskach w kancelarii premier Beaty Szydło.

W 2017 roku posłowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej złożyli na Plakwicz i Matczuka doniesienie do prokuratury. Sprawa ostatecznie została zakończona prawomocną odmową wszczęcia śledztwa.

Z uzasadnienia prokuratorskiej decyzji, do której dotarł Onet, wynika, że doszło do naruszenia przepisów ustawy antykorupcyjnej.

Dwa oświadczenia majątkowe

Kluczowe dla tej sprawy są daty zatrudnienia właścicieli Solvere w KPRM i składane przez nich oświadczenia majątkowe.

Plakwicz złożyła dwa takie oświadczenia. W pierwszym - datowanym na 22 maja 2017 roku - nie uwzględniła Solvere, choć spółka była już zarejestrowana. Taką informację zamieściła w drugim oświadczeniu, datowanym na 31 sierpnia 2017 roku - dopiero, gdy odchodziła z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przyznała, że zasiada w zarządzie spółki Solvere, a jej udziały przekraczają dozwolone prawem antykorupcyjnym 10 procent.

Wielotysięczne przelewy dla firmy Solvere. Za co PiS płacił założycielom spółki? Spółka Solvere... czytaj dalej » Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku Matczuka. Tak samo, jak jego wspólniczka, w oświadczeniu z 22 maja nie podał informacji o Solvere. Zrobił to, kończąc pracę w KPRM - 30 czerwca. Nie poinformował jednak, że jego udziały przekraczają 10 procent.

Prokuratura: naruszyli przepisy ustawy antykorupcyjnej

W uzasadnieniu, do którego dotarł Onet, prokurator wskazuje, że Plakwicz i Matczuk "jeszcze będąc zatrudnionymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, posiadali po 60 udziałów w Solvere Sp. z o. o., co stanowiło powyżej 10 proc. wszystkich udziałów i tym samym naruszyli art. 4 pkt 5 ustawy antykorupcyjnej".

"We wskazanych okresach pozostawali w zarządzie Solvere Sp. z o.o., czym naruszyli art. 4 pkt 1 ustawy antykorupcyjnej" - można przeczytać w przytaczanym uzasadnieniu.

Jak wskazuje Onet, prokurator sugeruje, że Plakwicz i Matczuka powinno się ukarać dyscyplinarnie lub zwolnić, ale jest to niemożliwe, bo oboje odeszli z pracy.

Oglądaj Wideo: tvn24 O sprawie Solvere mówił w TVN24 dziennikarz Onetu Andrzej Stankiewicz

Oświadczenia "w sensie subiektywnym odpowiadały prawdzie"

Prokurator przekonuje jednak, że podanie nieprawdziwych informacji w oświadczeniach "nie było zamierzone" i "według wszelkiego prawdopodobieństwa" wynikało z tego, że właściciele Solvere nie wiedzieli o zarejestrowaniu spółki przez sąd.

Założyciele spółki Solvere znów w kancelarii premiera Byli PR-owcy... czytaj dalej » Zdaniem prokuratora "fakt wpisania przez Piotra Matczuka zapisu 'nie posiadam' w zakresie posiadania większej niż 10 proc. liczby udziałów, nie wskazuje na chęć ukrycia tych danych, tym bardziej że (...) podaje on ich dokładną liczbę i nazwę podmiotu".

Jak wskazuje Onet, prokurator wnioskuje, że działania Plakwicz i Matczuka nie były umyślne, a kwestionowane oświadczenia majątkowe "w sensie subiektywnym odpowiadały prawdzie".

PO: wnioskujemy do Ziobry o kontrolę działań prokuratorów

W piątek na konferencji prasowej w Sejmie poseł PO Krzysztof Brejza ocenił, że przytaczane uzasadnienie prokuratury jest "kuriozalne". - Państwo równych i równiejszych wobec prawa. Kolejny przykład na to, że prokuratura działa jak jakaś kancelaria adwokacka ludzi PiS. Działa jak parasol ochronny nad ludźmi PiS. W sprawach przed prokuratorami jest lepszy sort. Sort, który może liczyć na szczególne traktowanie. My chcemy zbadać tę sprawę - podkreślił.

Zapowiedział też, że w imieniu Platformy Obywatelskiej złoży "wniosek do prokuratora generalnego [Zbigniewa Ziobry - przyp. red.] o gruntowną kontrolę wszystkich czynności i działań prokuratorów w sprawie założycieli spółki Solvere".

Do zapowiedzi posłów PO odniósł się Ryszard Czarnecki, europoseł PiS. - Politycy nie powinni zastępować wymiaru sprawiedliwości. Skoro prokuratura do tego uprawniona tak orzekła, to wtrącanie swoich trzech czy pięciu groszy przez czynnych polityków byłoby irracjonalne - stwierdził.

Czarnecki podkreślił, że "komentowanie decyzji prokuratury przez polityków mogłoby być odbierane jako nacisk na prokuraturę".

Oglądaj Wideo: tvn24 Prawo czy bezprawie?