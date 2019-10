PO i pełnomocnik Birgfellnera: prokuratura odmówiła śledztw w sprawie "wież Kaczyńskiego"

Dostaliśmy zawiadomienie z Prokuratury Okręgowej w Warszawie o tym, że sprawa dwóch wież trafia do kosza - poinformował w poniedziałek poseł Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk. Chodzi o budowę w Warszawie wieżowca przez związaną z PiS spółkę Srebrna. Pełnomocnik Geralda Birgfellnera, mecenas Roman Giertych poinformował, że prokuratura odmówiła również wszczęcia śledztwa z zawiadomienia austriackiego biznesmena o możliwości popełnienia oszustwa na jego szkodę przez Jarosława Kaczyńskiego. Obie decyzje prokuratury zapadły tuż przed wyborami.

- Ponad pół roku temu złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury w sprawie dwóch wież, tego, że Jarosław Kaczyński chciał budować wieżowce w centrum Warszawy. Cała Polska zobaczyła nagrania, gdzie Kaczyński mówi, że aby zbudować wieżowce, trzeba wygrać wybory - przypominał Cezary Tomczyk, poseł PO-KO na konferencji prasowej w Sejmie.

Trzy godziny zeznań Birgfellnera w Wiedniu Nie jestem... czytaj dalej » Podkreślił, że "nagrania zostały do dzisiaj nierozliczone, a Kaczyński nie został przesłuchany przez prokuraturę".

- Przed chwilą dostaliśmy zawiadomienie z Prokuratury Okręgowej w Warszawie o tym, że sprawa dwóch wież trafia do kosza. Dostaliśmy zawiadomienie o tym, że prokuratura odmawia wszczęcia śledztwa w sprawie dwóch wież - poinformował poseł.

W piśmie czytamy: "Prokuratura Okręgowa w Warszawie (...) uprzejmie zawiadamia, że w sprawie Pańskiego zawiadomienia z dnia 30 stycznia 2019 roku o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego, postanowieniem z dnia 11 października 2019 roku (..) odmówiono wszczęcia śledztwa , wobec braku znamion czynów zabronionych". Oznacza to, że decyzja zapadła dwa dni przed wyborami parlamentarnymi, które odbyły się 13 października.

Jak ocenił Tomczyk, decyzja zapadła w tym terminie "po to, żeby Polska nie mogła się dowiedzieć o tym, że prokuratura pod wodzą PiS-u i Zbigniewa Ziobry umorzyła sprawę 'dwóch wież Jarosława Kaczyńskiego".

Ocenił, że "sprawa dwóch wież jak w soczewce pokazuje państwo PiS". - Dzisiaj ponad wszelką wątpliwość możemy udowodnić, że państwo polskie przestało funkcjonować, że prokuratura, nawet bez przesłuchania głównego świadka, a być może nie tylko świadka, jest w stanie odmówić wszczęcia postępowania w sprawie tak bulwersującej, którą widziała cała Polska.

- Jeżeli w tej sprawie będzie tylko taka możliwość, będziemy składać zażalenie (na decyzję prokuratury - red.) do sądu, ale pamiętajmy, że PiS tak zmieniło prawo, żeby to było maksymalnie utrudnione, żeby kiedy prokuratura uznaje, że ktoś nie jest stroną lub nie działa w interesie publicznym, to żeby do sądu to zażalenie nie mogło trafić - zapowiedział Tomczyk.

- Na tym dzisiaj polega paradoks tej sytuacji - dzisiaj w Polsce mamy prokuraturę, która jest jedynym organem, który w imieniu obywateli może kogokolwiek oskarżyć. Ale robi to tylko i wyłącznie na polecenie polityczne - dodał.

Giertych: prokuratura odmówiła również śledztwa z powództwa Birgfellnera

Pełnomocnik Geralda Birgfellnera, mecenas Roman Giertych poinformował, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia śledztwa z zawiadomienia austriackiego biznesmena o możliwości popełnienia oszustwa na jego szkodę przez Jarosława Kaczyńskiego.

"Postanowienie zostało wydane po prawie 9 miesiącach od złożenia zawiadomienia. Zgodnie z art. 307 kpk postanowienie w sprawie wszczęcia śledztwa lub odmowy wszczęcia należy wydać w terminie 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia. Termin ten minął z końcem lutego br. Postanowienie wydane w niniejszej sprawie jest naszym zdaniem niesłuszne i zostanie zaskarżone do sądu" - napisał Giertych na Facebooku.

W rozmowie z TVN24 Giertych mówił, że decyzja prokuratury "opiera się o stwierdzenie, że nie doszło do czynu zabronionego". - W naszym uznaniu istnieją absolutnie podstawy ku temu, aby postanowienie prokuratury zażalić - podkreślił.

Jak dodał, "co do zasady sytuacja, w której na 60 stron uzasadnia się postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa, jest zupełnie niezwyczajną historią w polskim wymiarze sprawiedliwości". - Jeżeli już prokuratura opisuje na 60 stornach, to zwykle postanowienia o umorzeniu podstępowania po jego wszczęciu, Tu mamy do czynienia z zupełnie innym trybem, ale zdaje się, że już wiemy, dlaczego taki tryb został zastosowany - zwrócił uwagę Giertych.

Ocenił, że przesłane przez prokuraturę "uzasadnienie jest miałkie". - Koncentruje się na powtarzaniu pewnych elementów i generalnie prokurator prowadząca wywodzi brak przestępczego zamiaru w działaniach Jarosława Kaczyńskiego - wskazał.

Giertych: nastąpiła zmiana prawa

- To, co budzi nasz stanowczy sprzeciw to sytuacja, w której w ciągu tych dziewięciu miesięcy (od złożenia zawiadomienia przez Birgfellnera - red.) nastąpiła zmiana przepisów prawa, która ogranicza możliwości sądowej kontroli tej decyzji prokuratorskiej - podkreślił.

- My możemy wprawdzie zażalić to postanowienie do sądu i to na pewno zrobimy, ale jeżeli prokurator prowadząca ponownie odmówi wszczęcia postępowania, to tracimy możliwość tak zwanego subsydiarnego aktu oskarżenia (...), nie możemy skierować sami aktu oskarżenia - tłumaczył mecenas.

Doprecyzował, że "5 października weszły w życie przepisy, które wprowadziły nowelę do artykułu 330 kpk (Kodeksu postępowania karnego - red.), która ogranicza prawo pokrzywdzonego w tym zakresie".

§ 1.Uchylając postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego lub odmowie jego wszczęcia, sąd wskazuje powody uchylenia, a w miarę potrzeby także okoliczności, które należy wyjaśnić, lub czynności, które należy przeprowadzić. Wskazania te są dla organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze wiążące.

§ 2. Jeżeli organ prowadzący postępowanie nadal nie znajduje podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, wydaje ponownie postanowienie o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia. Postanowienie to podlega zaskarżeniu tylko do prokuratora nadrzędnego. W razie utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia pokrzywdzony, który dwukrotnie wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 zażalenie na postanowienie w przedmiocie wszczęcia śledztwa § 1 i 1a, może wnieść akt oskarżenia określony w art. 55 subsydiarny akt oskarżenia § 1 – o czym należy go pouczyć.

§ 3.W razie wniesienia przez pokrzywdzonego aktu oskarżenia prezes sądu przesyła jego odpis prokuratorowi, wzywając go do nadesłania w terminie 14 dni akt postępowania przygotowawczego. artykuł 330 Kodeksu postępowania karnego

"Gazeta Wyborcza" 29 stycznia 2019 roku opublikowała pierwszy stenogram nagrania rozmowy z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera, dotyczącej planów budowy w Warszawie dwóch wieżowców przez powiązaną ze środowiskiem PiS spółkę Srebrna. Złożone pod koniec stycznia w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa PiS, dotyczy braku zapłaty za złożone austriackiemu biznesmenowi zlecenie, związane z przygotowaniami do tej budowy.