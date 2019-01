Badanie psychiatryczne Stefana W. zaplanowano na przyszły tydzień





»

Na środę zaplanowano jednorazowe badanie sądowo-psychiatryczne Stefana W. podejrzanego o zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza - poinformowała Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

"Więzienie opuścił odbezpieczony granat". Trzy alarmy, których nie usłyszano Służba Więzienna... czytaj dalej » Rzecznik poinformowała jednocześnie w czwartek, że nie jest w stanie ocenić, kiedy biegli stworzą i dostarczą prokuraturze opinię zawierającą wnioski z przeprowadzonego badania.



Kilka dni wcześniej Wawryniuk wyjaśniała, że badanie przeprowadzi dwóch biegłych. Zaznaczyła, że gdyby po jednorazowym badaniu biegli stwierdzili, iż ocena "kwestii związanych z poczytalnością podejrzanego" wymaga szerszego zakresu badań, mogą oni zwrócić się do prokuratury o przeprowadzenie obserwacji psychiatrycznej. Zwykle obserwacja taka trwa dwa tygodnie.



Rzecznik wyjaśniała też, że przeprowadzenie obserwacji jest możliwe tylko za zgodą sądu: z wnioskiem w tej sprawie zwraca się do sądu prokuratura. Obserwacja jest możliwa dopiero po uprawomocnieniu się decyzji sądu, podejrzanemu przysługuje zażalenie na zarządzenie obserwacji.

Nie był pod wpływem alkoholu, ani środków odurzających

W czwartek Wawryniuk poinformowała też o wynikach badań toksykologicznych krwi pobranej od Stefana W. tuż po jego zatrzymaniu 13 stycznia. Specjaliści sprawdzali krew na ewentualną obecność środków odurzających oraz innych substancji mających działanie psychoaktywne, w tym na przykład leków. Nie stwierdzono obecności takich substancji. Wcześniejsze badanie wykazało, że Stefan W. nie był także pod wpływem alkoholu.

Zaatakował nożem prezydenta Gdańska

Psychiatra: nigdy nie widziałem, żeby morderca tak się zachowywał Orzekaliśmy setki... czytaj dalej » 13 stycznia wieczorem 27-letni Stefan W. podczas finału WOŚP w Gdańsku wtargnął na scenę i zaatakował nożem prezydenta Adamowicza. Na nagraniu zdarzenia widać, jak napastnik przebiega przez scenę, podbiega do prezydenta Gdańska i uderza go nożem. Później, chodząc po scenie, podnosi w górę ręce w geście zwycięstwa. - Halo, halo. Nazywam się Stefan W (tu pada nazwisko - red.), siedziałem niewinnie w więzieniu, Platforma Obywatelska mnie torturowała, dlatego właśnie zginął Adamowicz - krzyczał ze sceny, zanim został obezwładniony.



Jeszcze w nocy ugodzony kilkukrotnie nożem Adamowicz przeszedł pięciogodzinną operację. W poniedziałek, 14 stycznia, prezydent Adamowicz zmarł. Sekcja zwłok wykazała na jego ciele m.in. trzy głębokie rany - jedną zadaną w okolicy serca i dwie w brzuch.

Trafił do aresztu

Stefanowi W. postawiono zarzut zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Czyn ten zagrożony jest karą co najmniej 12 lat więzienia, 25 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywocia. Stefan W. nie przyznał się do jego popełnienia. Gdański sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 27-latka.



Stefan W. był wcześniej karany za napady z bronią w ręku na placówki bankowe. W tej sprawie zatrzymano go w czerwcu 2013 r., a rok później sąd orzekł wobec niego karę 5 lat i 6 miesięcy więzienia. 8 grudnia ubiegłego roku Stefan W. zakończył odbywanie kary.



Służby wiedziały o poglądach politycznych Stefana W. Co z tym zrobiły? Dotarliśmy do... czytaj dalej » Przed kilkoma dniami Wawryniuk informowała, że po zatrzymaniu w 2013 r. Stefan W. przeszedł badanie psychiatryczne, nie wykazało ono zaburzeń natury psychicznej. Wyjaśniała, że z zebranej przez prokuraturę dokumentacji medycznej wynika, iż w czasie pobytu w więzieniu, w 2016 r., u Stefana W. wystąpiło "zaburzenie psychiczne" (media informowały, że chodzi o schizofrenię).



Służba Więzienna informowała, że "podczas odbywania kary Stefan W. był konsultowany przez lekarzy psychiatrów ponad 20 razy oraz leczony w Oddziale Psychiatrii Sądowej w Szczecinie". "Do chwili zakończenia wykonywania kary nie było sygnałów z ich strony co do skierowania skazanego do odbywania kary w systemie terapeutycznym, tzn. nie rozpoznali u niego zaburzeń kwalifikujących się do zastosowania tego nadzwyczajnego trybu" - wyjaśniała SW. Dodała, że "mężczyzna nie był uzależniony od alkoholu, środków odurzających czy psychotropowych".