"Zaostrzenie rygoru". Polityk będzie mógł dostać karę za zachowanie poza salą posiedzeń

Przygotowany przez posłów PiS projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora przewiduje obowiązek należytego zachowania posłów i senatorów nie tylko na sali posiedzeń, ale i w innych miejscach "bezpośrednio związanych z wykonywaniem mandatu". - To jest zaostrzenie rygoru. W dzisiejszych czasach, gdzie można mieć poczucie, że tego rodzaju przepisy mogą być wykorzystane do szykanowania opozycji, ten przepis brzmi niebezpiecznie - ocenił w TVN24 Łukasz Lipiński z redakcji "Polityki".

W poniedziałek na stronie Sejmu opublikowano projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Projekt zakłada możliwość obniżenia uposażenia lub diety parlamentarzystom, których zachowanie "nie licuje z powagą pełnionych przez nich funkcji" także poza salą posiedzeń.

W uzasadnieniu podkreślono, że zmiany mają za zadanie zobligować posłów i senatorów do "przykładania jeszcze większej wagi do swoich obowiązków parlamentarnych i przedstawicieli polskiego społeczeństwa".

"Na obszarze całego kraju i poza nim"

"Mandat posła czy senatora pełniony jest nie tylko na sali posiedzeń Sejmu i Senatu. Posłowie i senatorowie reprezentują Parlament Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze całego kraju i poza nim, dlatego też ich zachowanie powinno licować z powagą pełnionych przez siebie funkcji, również w miejscach niebędących salą posiedzeń, ale bezpośrednio związanych z wykonywaniem mandatu posła i senatora" - podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dieta lub uposażenie parlamentarzystów może być obniżone w trzech przypadkach. Pierwszy dotyczy zachowań, które uniemożliwiają pracę izb. Pensję posłów i senatorów można obniżyć również w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego i ich organów. Ponadto parlamentarzyści mogą zostać ukarani za brak godnego zachowania na sali posiedzeń.

Zgodnie z proponowanymi zmianami parlamentarzyści będą mogli być ukarani także parlamentarzyści "naruszający w rażący sposób spokój lub porządek na terenie będącym w zarządzie Kancelarii Sejmu".

Zdaniem projektodawców, proponowane zmiany zwiększą prestiż i powagę polskiego parlamentu.

Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało w tej sprawie także zmianę w regulaminie Sejmu. W uzasadnieniu projektu możemy przeczytać, że zmiana powiązana jest ściśle z projektem nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

"Zaostrzenie rygoru"

Do tych zmian odnieśli się we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 publicyści - Łukasz Lipiński z redakcji tygodnika "Polityka" i Marcin Makowski z "Do Rzeczy".

- To jest zaostrzenie rygoru dla posłów i senatorów - ocenił Lipiński. - W normalnych warunkach można by spokojnie debatować na ten temat, natomiast w dzisiejszych czasach, gdzie można mieć poczucie, że tego rodzaju przepisy mogą być wykorzystane do po prostu szykanowania opozycji, ten przepis brzmi niebezpiecznie - mówił.

Jego zdaniem "wprowadzenie jakichś ograniczeń dotyczących zachowania posłów ma populistyczny charakter, a jest czymś bardzo niebezpiecznym".

- Bo kto tak naprawdę będzie decydował o tym, czy to jest zachowanie licujące, czy nie licujące z godnością posła? Jeżeli takie decyzje będą podejmowały organy Sejmu, w których większość ma partia rządząca, to może być wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem. Dlatego nie jestem zwolennikiem tego rodzaju regulacji - ocenił publicysta.

Marcin Makowski powiedział, że na razie "nie wiemy, jak to prawo będzie wcielone w życie". - Ale widzieliśmy już takie przypadki, jak słynny pucz sejmowy, czyli blokada mównicy sejmowej przez posłów opozycji, gdzie marszałek Sejmu był bezradny i właściwie trzeba było te obrady zawiesić - przypomniał.

- Pytanie, czy chcemy takiego Sejmu, w którym można blokować, dokonywać obstrukcji prac parlamentarnych, czy nie. Zawsze będą przepisy nieostre i będą zależały od konkretnego ich wyegzekwowania. Nie chciałbym z góry zakładać, że są one zagrażające demokracji. Kwestia po prostu tego, czy partia rządząca będzie umiała je stosować zgodnie z prawem. Mam nadzieję, że tak będzie - powiedział. Projekt obniżający pensje polityków złożony. "W krótkim czasie wejdzie w życie" Prawo i... czytaj dalej »

Kto będzie decydował?

Pytany, kto będzie decydował o tym, czy zachowanie "nie licuje z powagą" pełnionych przez posłów funkcji, Makowski odpowiedział, że "marszałek Sejmu albo Senatu samodzielnie podejmuje takie decyzje".

- Tak jak do tej pory na przykład nakładał kary finansowe albo odbierał głosy posłowi - wskazywał Makowski.

Jak zaznaczył, "przepis powinien dotyczyć tak samo posłów naruszających dobre obyczaje ze Zjednoczonej Prawicy, jak i z całego bloku opozycyjnego".

- Jeżeli będzie inaczej i będzie on selektywnie wykorzystywany do pacyfikowania posłów, którzy są niewygodni, to oczywiście trzeba będzie powiedzieć, że to jest skandal. Ale dopóki nie widzimy takiego przepisu wprowadzonego w życie, wolałbym nie zakładać, że on będzie wykorzystywany jako pałka na opozycję - skomentował publicysta.

"Projekt nałoży dodatkowy kaganiec na posłów"

Do sprawy odniósł się też w rozmowie z TVN24 poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Nitras, którego pensja w październiku ubiegłego roku została zmniejszona. To kara za wdanie się w dyskusję z marszałkiem Sejmu w czasie obrad.

- To jest po to zrobione, że jeżeli ktoś pomaga na przykład protestującym [rodzicom osób niepełnosprawnych - przyp. red.], bo przynosi im coś ciepłego do jedzenia albo bierze im rzeczy do prania albo pomoże im zwołać konferencję prasową, to pan [marszałek Sejmu Marek - red.] Kuchciński będzie miał instrument do tego, żeby finansowo ukarać za taką pomoc - stwierdził poseł PO.

Jak dodał, "PiS nie zmarnował czasu i nie zmarnował majówki". - Ale zamiast przygotować projekt pomagający niepełnosprawnym, to przygotował projekt, który nałoży jeszcze dodatkowy kaganiec na posłów - powiedział.

