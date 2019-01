Zastępczyni Rafalskiej oddaje się do dyspozycji po krytyce "ustawy przemocowej"

Video: Fakty TVN

"Pełna kompromitacja". Premier wycofuje tzw. ustawę przemocową

Rząd wycofuje się ze zmian w ustawie o przemocy w rodzinie. Projekt zakładał skandaliczną definicję przemocy - według której - jedno pobicie to jeszcze nie przemoc. Po fali krytyki premier kazał projekt wycofać, nazywając go "wątpliwym". Kto wymyślił, by liczyć ciosy, zamiast liczyć na pomoc?

