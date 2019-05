"Mówimy: sprawdzam". Schetyna pokazuje projekt ustawy "Czyste ręce"

Współmałżonkowie najważniejszych osób w państwie muszą także składać oświadczenia majątkowe - zapowiedział we wtorek przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, przedstawiając projekt ustawy "Czyste ręce". To reakcja na doniesienia "Gazety Wyborczej" dotyczące premiera Mateusza Morawieckiego. - Mówimy: sprawdzam - dodał lider PO.

Poniedziałkowa " Gazeta Wyborcza" napisała, że Morawiecki wraz z żoną w 2002 roku kupili 15 hektarów gruntów za 700 tysięcy złotych od Kościoła we Wrocławiu. Rzeczoznawca ocenił, że nieruchomość już w 1999 roku warta była prawie cztery miliony złotych. Dzisiaj - jak napisała "GW" - może to być 70 milionów złotych. Według publikacji Morawiecki nie musiał wpisywać działki do oświadczenia majątkowego, ponieważ dokonał częściowej rozdzielności majątkowej z żoną, Iwoną Morawiecką.

Schetyna zapowiada projekt ustawy "Czyste ręce"

Sasin: nie mam nic przeciwko temu, żeby majątek małżonków polityków był jawny Możemy prowadzić... czytaj dalej » Grzegorz Schetyna, komentując na wtorkowej konferencji prasowej doniesienia "Wyborczej", powiedział, że "trzeba w tej sytuacji reagować, podjąć twarde decyzje". - To jest wyzwanie dla klasy politycznej. Apeluję do prezesa [Jarosława - przyp. red.] Kaczyńskiego, abyśmy wspólnie tę sprawę jednoznacznie rozstrzygnęli - zaapelował do szefa Prawa i Sprawiedliwości.

Zapowiedział, że jego ugrupowanie złoży w Sejmie projekt ustawy nazwany "Czyste ręce". - Ona ma dotyczyć takich spraw i wyjaśniać niejasności w takich sprawach, z jakimi spotkaliśmy się w wypadku premiera Morawieckiego. Chodzi o to, że współmałżonkowie najważniejszych osób w państwie muszą także składać oświadczenia majątkowe - wyjaśniał Schetyna.

Podkreślił, że "nie może być tak, że będziemy tolerowali, że inwestycje, wydawane pieniądze, będą poza wiedzą publiczną, a dotyczyć będą najważniejszych osób w państwie".

- Mówimy: sprawdzam. Apeluję do prezesa Kaczyńskiego, proszę, zwołajmy posiedzenie Sejmu w tym tygodniu, posiedzenie Senatu jest w piątek, zwołajmy rząd, przyjmijmy ten projekt ustawy, żebyśmy byli przekonani i pewni, że wyjaśniamy wszystkie wątpliwości i że już nikt nigdy nie będzie mógł oskarżyć polskiego premiera o niejasności w sprawach majątkowych - dodał Schetyna.

Jak sprecyzował lider Platformy Obywatelskiej, "te zapisy dotyczą prezydenta, premiera, ministrów polskiego rządu, prezydium Sejmu i prezydium Senatu".