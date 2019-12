Terlecki w Sejmie o projekcie PiS

Foto: tvn24 Video: tvn24

Laskowski: to jest krępowanie swobody orzekania sądu

12.12 | To jest coś, co jest sprzeczne z istotą demokracji, to jest krępowanie swobody orzekania sądu, swobody wypowiadania się sędziów - ocenił rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski. Odniósł się do złożonego przez klub Prawa i Sprawiedliwości projektu ustawy dającego "możliwość złożenia sędziego z urzędu".

