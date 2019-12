W nowym projekcie PiS "widać ewidentnie złą wolę albo chęć ukrycia czegoś"

Sędzia Gąciarek: to nie jest powrót do PRL, to jest PRL do kwadratu

Video: tvn24

Sędzia Gąciarek: to nie jest powrót do PRL, to jest PRL do...

16.12| D projektu PiS odniósł się we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 sędzia Sadu Okręgowego w Warszawie Piotr Gąciarek ze Stowarzyszeni Sędziów Polskich "Iustitia". Ocenił, że proponowane zmiany to jest "jakiś bubel, kaganiec". - To nie jest powrót do PRL. to jest PRL do kwadratu. Komuniści nie stosowali takich kar finansowych i tego rodzaju szykan, jakie są teraz stosowane wobec sędziów - stwierdził.

»