Pokaz multimedialny i koncert w rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II

Projekcja multimedialna poświęcona papieżowi Janowi Pawłowi II została zaprezentowana we wtorek wieczorem na budynku Pałacu Arcybiskupów Krakowskich. Wśród tłumu widzów pokaz obserwował prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą.

Wyświetlony mapping prezentował fragmenty nagrań papieskich w nowoczesnej technologii multimedialnej. Po projekcji nastąpiło uroczyste odsłonięcie mozaiki na oknie papieskim przy Franciszkańskiej 3. Nowy wizerunek papieża został wykonany ze szkła weneckiego techniką mozaiki. Jego autorką jest Magdalena Czeska, artystka z Poznania.

Po projekcji para prezydencka pojawiła się na koncercie "Ojcze Święty, dziękujemy!" na Rynku Głównym. Koncert, podczas którego wystąpili artyści scen polskich, zakończył krakowskie jubileuszowe obchody 40. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską.

Na scenie wystąpili między innymi Alicja Węgorzewska, Kasia Moś, Magda Steczkowska, Marek Torzewski, Natalia Niemen oraz zespoły niemaGOtu i Zakopower. Towarzyszył im Chór Rodzinny imienia Jana Pawła oraz orkiestra pod dyrekcją Grzegorza Urbana.

Uroczysta msza święta

Wcześniej w ramach centralnych obchodów 40. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża została odprawiona uroczysta msza święta w sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach. W dziękczynieniu uczestniczyło ponad 40 polskich kardynałów i biskupów. Prezydent przy grobie Jana Pawła II. Arcybiskup: nie wolno wolności zamieniać w samowolę Obyśmy tej... czytaj dalej »

Wśród zgromadzonych w świątyni byli też przedstawiciele władz państwowych z wicepremierami Beatą Szydło i Jarosławem Gowinem. Mszy przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. Kazanie wygłosił kardynał Stanisław Dziwisz.

"Podnieśliśmy głowę i patrzyliśmy sobie z radością w oczy"

Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski powiedział na rozpoczęcie uroczystości, że jest ona odprawiana dokładnie w godzinę, "tych niezwykłych wydarzeń, które miały miejsce 40 lat temu w Watykanie i Rzymie, a następnie w Polsce i na całym świecie".

- Pamiętamy tamte chwile wielkiego entuzjazmu na placu św. Piotra, wzruszenia i płaczu radości w wielu polskich domach, do których z wielkim trudem docierała wiadomość o papieżu Polaku. Pamiętamy nas Polaków, którzy po raz pierwszy od wielu dziesięcioleci podnieśliśmy głowę i mijając się na ulicach, patrzyliśmy sobie z radością w oczy - zaznaczył arcybiskup Jędraszewski.

"Zmieniło oblicze Kościoła i świata, zmieniło oblicze Polski"

Kardynał Dziwisz przypomniał w homilii, że dzisiaj, o tej samej - jak przed czterdziestu laty - wieczornej porze wierni zgromadzili się w krakowskim sanktuarium św. Jana Pawła II, by przede wszystkim podziękować Bogu za wydarzenie, które "zmieniło oblicze Kościoła i świata, a niewątpliwie zmieniło oblicze Polski".

- Dziękujemy za papieża, który uwalniał od lęku, zachęcał do otwierania drzwi Chrystusowi, budził nadzieję i wskazywał drogę - mówił kardynał Dziwisz i dodał, że po czterdziestu latach "nie tylko wspominamy i dziękujemy, ale myślimy o tym, jak czerpać ze źródeł, do których nas prowadził".

"Można powiedzieć, że papież onieśmielał władze" Zarówno Edward... czytaj dalej » - Myślimy o tym, jak w naszym niełatwym, pełnym napięć i konfliktów świecie rozpalać płomienie wiary i miłości, które on w nas rozpalał. Dar Jana Pawła II wiąże się więc z codziennym podejmowaniem przez nas zadań w duchu tych wartości, postaw oraz inspiracji, które on nam przekazał - powiedział były metropolita krakowski.

"Papież prawdy o Bogu i człowieku"

W homilii wymienił cztery tytuły związane z papieską posługą św. Jana Pawła II. Po pierwsze - zaznaczył Dziwisz - Jan Paweł II był papieżem prawdy o Bogu i człowieku. - Blask tej prawdy rozjaśnia mroki ludzkiej egzystencji, zwłaszcza tego, co w naszym życiu najtrudniejsze - podkreślił.

- Po drugie, Jan Paweł II był papieżem życia. W obliczu spotęgowanych zamachów na ludzkie życie, po okrutnych doświadczeniach nazistowskich obozów zagłady i sowieckiego archipelagu łagrów, ojciec święty głosił świętość ludzkiego życia, jego godność i nienaruszalność - powiedział sekretarz papieża. - Dlatego tak jednoznacznie i zdecydowanie bronił życia nienarodzonych, bezbronnych, którym w prawodawstwie wielu krajów odmawia się bezwzględnego prawa do ujrzenia światła dziennego - dodał.

Po trzecie - zauważył kardynał Dziwisz - Jan Paweł II był papieżem rodziny. - Zdawał sobie sprawę, jak niezastąpioną wartością dla każdego człowieka jest dobra rodzina i jak bardzo jest ona narażona na różne zamachy we współczesnym świecie. Jan Paweł II bronił prawdy o małżeństwie, które jest wspólnotą miłości mężczyzny i kobiety, wspólnotą otwartą na przekazanie życia potomstwu. Jak wiemy, nawet ta fundamentalna prawda o małżeństwie i rodzinie jest dziś podważana. Broniąc prawdy o małżeństwie i rodzinie, Jan Paweł II bronił podstaw naszej cywilizacji i kultury. Bronił człowieka - podkreślił.

Gorzkie słowa w 40. rocznicę wyboru Jana Pawła II. "Przerzucał mosty nad rzekami krwi" 40 lat temu o... czytaj dalej » Jak mówił hierarcha, Jan Paweł II był papieżem wolności, który "40 lat temu w świecie podzielonym na przeciwstawne sobie i wrogie obozy (..) dysponował tylko siłą prawdy, dysponował Ewangelią".

- Tę prawdę głosił niezmordowanie. Siał obficie słowo Boże. Poruszał sumienia. Budził nadzieje (…). W kontekście tej posługi dokonał się przełom, zrodziła się Solidarność pisana dużą i małą literą. W kontekście tej posługi ojczyzna papieża i pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej uwolniły się spod brzemienia totalitarnej i bezbożnej ideologii. Jest za co dzisiaj dziękować Bogu - podkreślił kardynał Dziwisz.

"Wszyscy możemy inspirować się świętością Jana Pawła II"

Według niego 40. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża stanowi dobrą okazję do zastanowienia się nad tym, co dotychczas uczyniliśmy z jego dziedzictwem.

- Niewątpliwie dzięki dziedzictwu ducha Jana Pawła II dokonało się wiele dobra w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, a także narodowym. Nie można tego negować. Oczywiście, i to jest prawda, mogło się dokonać znacznie więcej. Nie pora dziś na utyskiwanie, ale raczej na szczery rachunek sumienia, a przede wszystkim na zastanowienie się, co mogłoby się zmienić w nas i wokół nas za sprawą świętego papieża - mówił w kazaniu Dziwisz.

Jak zaznaczył, "wszyscy możemy inspirować się świętością Jana Pawła II, bo wszyscy jesteśmy do niej powołani". Może nam on pomóc - przekonywał hierarcha - w wypracowaniu osobistej postawy wobec Boga i drugiego człowieka, wobec społeczności, w której żyjemy i pracujemy, wobec Kościoła i ojczyzny.

"Jedno z najważniejszych wydarzeń XX wieku". Prezydent uczcił rocznicę wyboru Jana Pawła II "My, Polacy,... czytaj dalej » - W życiu małżeńskim i rodzinnym jest z czego czerpać - z jego mądrego i przyjaznego nauczania. Kapłani i osoby konsekrowane mogą się inspirować jego przykładem przejrzystego życia i bezinteresownej służby. Ludzie nauki i kultury mogą uczyć się od Jana Pawła II, jak harmonijnie łączyć sprawy wiary i rozumu w szukaniu prawdy. Młodzi mogą powracać do jego porywających słów, mobilizujących ich do stawiania sobie w życiu wysokich ideałów i zdobywania ich. Politycy mogą uczyć się od Jana Pawła II szerokiego spojrzenia na sprawy społeczne, na sprawy człowieka, by starać się bezinteresownie o dobro wspólnie, wyzbywając się partyjnych i egoistycznych interesów - wyliczał były metropolita krakowski.

- Ne chodzi o to, by kopiować słowa i czyny Jana Pawła II. Chodzi o to, by twórczo inspirować się jego przykładem, jego stylem - podkreślił Dziwisz i dodał, że "był to i jest styl bezinteresownej i ofiarnej służby".

- Styl łączenia spraw Boga ze sprawami człowieka. Styl akceptacji każdego człowieka. Styl niewykluczania nikogo, niezamykania granic przed obcymi. Styl szerokiego spojrzenia, nie zamykania się w tym, co dzieli, ale szukania tego, co łączy nas w Polsce, w Europie i na świecie, bo przecież wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Takiego stylu, takiej postawy uczył nas Jan Paweł II - zaznaczył kardynał.

"Jan Paweł II był dla mnie oparciem w latach mojej służby dyplomatycznej"

Nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Salvatore Pennacchio powiedział na zakończenie mszy, że z wielkimi emocjami uczestniczył w tej celebrze w szczególnej bazylice. - Z wdzięcznością w sercu wznosiliśmy nasze podziękowanie do Pana za dar wielkiego papieża Jana Pawła II, jakim był dla Kościoła lokalnego i Kościoła powszechnego - zaznaczył.

40 lat temu Polak został papieżem 16 października... czytaj dalej » - Jak mówiłem o tym wiele razy, Jan Paweł II był dla mnie ojcem duchowym i oparciem w latach mojej służby dyplomatycznej - dodał papieski przedstawiciel.

40. rocznica wyboru Jana Pawła II

Msza święta w sanktuarium św. Jana Pawła II na krakowskich Białych Morzach była centralnym elementem krakowskich obchodów, które mają charakter ogólnopolskiego dziękczynienia za życie i posługę papieża.

Metropolita krakowski kardynał Wojtyła został wybrany na papieża 16 października 1978 roku. Przybrał imię Jan Paweł II. Był pierwszym od 455 lat papieżem spoza Włoch i najmłodszym z papieży, jakich wybrano od półtora wieku.

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. W ceremonii pogrzebowej uczestniczyły delegacje z ponad 150 państw. 1 maja 2011 roku Jan Paweł II został beatyfikowany, a 27 kwietnia 2014 został kanonizowany wspólnie z papieżem Janem XXIII.