Gronkiewicz-Waltz szefową jednej z unijnych misji naukowych

Gronkiewicz-Waltz o stracie w wyborach do Senatu: nie wykluczam

06.06 | Nigdy nie mówię "nigdy" ani "zawsze", ale z warszawskiego okręgu wyborczego musi wystartować osoba, która ma najwięcej szans. Tę osobę trzeba wyłonić w badaniach - powiedziała w "Faktach po Faktach" Hanna Gronkiewicz-Waltz, pytana o to, czy bierze pod uwagę kandydowanie do Senatu w jesiennych wyborach parlamentarnych. - Będzie propozycja, będą badania, to się wtedy zastanowię. Nie wykluczam. Nigdy niczego nie wykluczałam - dodała.

