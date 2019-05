"Nikotynowa twarz" i rak wszystkich części ciała, "które są na drodze dymu tytoniowego"





Zawsze byłem zszokowany paleniem papierosów przez rodziców w samochodzie z dziećmi na tylnych siedzeniach. Te dzieci nie mogą się wydostać z tej pułapki, są zatruwane - mówił w "Wstajesz i wiesz" w TVN24 profesor Wiesław Jędrzejczak z kliniki hematologii i onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wskazywał, że ludzie uzależniają się od nikotyny zazwyczaj w młodości, bo palenie "ma aspekt promocji do dorosłości".

W piątek 31 maja obchodzony jest Światowy Dzień Bez Tytoniu. O negatywnych skutkach palenia papierosów mówił w "Wstajesz i wiesz" w TVN24 profesor Wiesław Jędrzejczak z kliniki hematologii i onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

"To nałóg agresywny w stosunku do otoczenia"

Wskazywał, że palenie tytoniu "bardzo rujnuje nasz organizm i to wieloaspektowo". Tłumaczył, że "są dwa główne składniki tego, co przyjmujemy od papierosów".

- Nikotyna to tylko jeden ze składników, który jest odpowiedzialny za skutki krążeniowe, to są tego typu skutki jak zawały, udary jak również zakrzepy i zatory w płucach, w kończynach dolnych. Druga sprawa to substancje smoliste, które zatruwają nam drogi oddechowe, będąc przyczyną raka płuc, krtani, wargi i tak dalej, wszystkich części, które są na drodze dymu tytoniowego - wyjaśniał profesor Jędrzejczak.

Dodał, że jednym z wielu negatywnych skutków palenia jest też tzw. nikotynowa twarz. - Nikotyna to czynnik bardzo aktywny, obkurczający naczynia. Powoduje, że twarz pokrywa się takimi mikro zmarszczkami - mówił gość TVN24.

W ocenie profesora Jędrzejczaka, "palenie jest dziwnym nałogiem, bo to nałóg agresywny w stosunku do otoczenia". - Znaczna część substancji szkodliwych jest rozpraszana po całym otoczeniu i zatruwa to otoczenie. Zawsze byłem zszokowany paleniem przez rodziców w samochodzie z dziećmi na tylnych siedzeniach. Te dzieci nie mogą się wydostać z tej pułapki, są zatruwane - powiedział.

"Palenie ma taki aspekt promocji do dorosłości, uniezależnienia się"

Profesor Jędrzejewski był pytany o to, dlaczego ludzie zaczynają palić. Wskazywał, że "na ogół palenie zaczyna się w wieku młodocianym, na styku dzieciństwa i dorosłości". - Palenie ma taki aspekt promocji do dorosłości, uniezależnienia się. Ten mechanizm wśród młodych osób istnieje - podkreślił.

Zaznaczył też, że ważnym aspektem wśród młodych ludzi, którzy zaczynają palić, jest przynależność do grupy. - Jeżeli warunkiem tej przynależności jest palenie, to ludzie zaczynają palić. Robią to pomimo tego, że początki palenia są nieprzyjemne, bo to jest substancja - dopóki się człowiek nie uzależni - nie dająca żadnej przyjemności. Jest potworny niesmak w ustach, pieką spojówki. Cała masa nieprzyjemności, które trzeba pokonać, zanim się człowiek uzależni - zauważył gość "Wstajesz i wiesz".

