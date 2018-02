Video: Paweł Płuska / Fakty TVN

10.02.2018 | "Tylko dwie osoby w państwie wiedzą, czy...

Jeżeli ktoś nam kogoś poleca, to co jest warta ta rekomendacja, jeśli nie wiemy kto poleca? - pytają sędziowie ze stowarzyszenia "Iustitia" na swoim zjeździe. Wśród gorzkich komentarzy wiele dotyczy sposobu wyłaniania członków Krajowej Rady Sądownictwa. Bo jak się okazało, nie dowiemy się, kto ich zgłosił. To wyjątkowe dokumenty, na których podpisy są tajne.

