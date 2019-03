Turski: mamy coraz bardziej niedouczoną ekipę, do tego niewychowaną

Mamy coraz bardziej niedouczoną ekipę zajmującą się kierowaniem naszymi losami - komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 profesor Łukasz Turski z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, pytany o stosunek rządzących polityków do zapowiadanego strajku nauczycieli. - Ona jest niedouczona nie tylko w sensie rozumienia pewnych istotnych i poważnych mechanizmów gospodarczych czy politycznych, ale również jest źle wychowana - ocenił.

Do 25 marca potrwa rozpoczęte 5 marca referendum strajkowe. Jeśli nauczyciele zdecydują się na strajk, zacznie się on w przededniu egzaminów w gimnazjach i podstawówkach.

Szydło: nie wyobrażam sobie, że nauczyciele nie będą w czasie egzaminów z uczniami Chcę zapewnić... czytaj dalej » - Stoję za nauczycielami, bo szkoła to nie jest problem nauczycieli - podkreślił profesor Łukasz Turski, gość wtorkowych "Faktów po Faktach" w TVN24. - Szkoła to problem nas wszystkich, to jest problem istnienia kraju - zaznaczył. - Mamy XXI wiek, za kilkanaście lat jedynym bogactwem naturalnym, jakie państwo będzie miało, to jest to, co ludzie mają w głowach, bo wszystko inne da się załatwić inną drogą - wskazywał fizyk.

Turski, przypominając strajk nauczycieli sprzed 26 lat, zauważył, że "uposażenie nauczycieli nie wzrosło od 1993 roku". - Postulat strajkowy z 1993 roku dotyczył zwiększenia zarobków nauczycieli. W przeliczeniu na ceny gazet, które były wtedy sprzedawane, pensja początkowa nauczyciela wynosiła wtedy niecałe siedemset gazet na miesiąc. Tyle samo wynosi w tej chwili - zauważył gość TVN24.

- Uposażenie nauczycieli wynosiło wtedy dwa miliony złotych [przed denominacją - przyp. red.], a trzy tysiące kosztowała gazeta. Każdy wie, ile teraz kosztuje gazeta, niech wykona obliczenie - dodał.

"Mamy coraz bardziej niedouczoną ekipę"

Turski podkreślił, że "wszystkie ekipy rządowe z jakiegoś powodu uważają, że nauczyciele są niepotrzebni". - Powoli staje się to prawdą, bo mamy coraz bardziej niedouczoną ekipę zajmującą się kierowaniem naszymi losami - ocenił.

- I ona jest niedouczona nie tylko w sensie rozumienia pewnych istotnych i poważnych mechanizmów gospodarczych czy politycznych, ale również jest źle wychowana - podkreślił.

- Jak można dopuścić, by minister prezydencki ubliżał nauczycielom, mówiąc, że mają się rozmnażać za pięćset złotych zarobkowo? - pytał.

Gość TVN24 nawiązał do słów szefa gabinetu prezydenta Krzysztofa Szczerskiego, który powiedział, że "nauczyciele nie mają obowiązku życia w celibacie, w związku z tym 500 plus także ich dotyczy".

Turski zauważył, że "mamy dramatyczną sytuację, kiedy nauczycieli się poniża". - I znowu to nie jest problem tylko nauczycieli, to przede wszystkim problem społeczeństwa, ponieważ poniżanie nauczycieli, źli nauczyciele, to są źle wychowane dzieci, to jest przyszłe pokolenie - tłumaczył gość "Faktów po Faktach".

W strajku w 1993 roku nauczycieli wsparli wykładowcy akademiccy, o czym przypomniał Turski. - Chciałbym bardzo prosić, żeby środowisko akademickie stanęło na wysokości zadania. W tym strajku, który tu nie bez kozery przywołałem, w 1993 roku, trzeba było przesunąć matury. Tylko niewiele uczelni, o ile pamiętam trzy, zdecydowały się przesunąć przyjęcia na studia wyższe - dodał.

Będzie strajk?

O ogólnopolskim strajku nauczycieli i pracowników oświaty poinformował na początku marca prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Decyzją ZNP od 5 do 25 marca trwa referendum strajkowe we wszystkich szkołach i placówkach, z którymi w ramach prowadzonego sporu zbiorowego zakończono etap mediacji, nie osiągając porozumienia co do żądania podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych o tysiąc złotych.

Jeśli taka będzie wyrażona w referendum wola większości, strajk rozpocznie się 8 kwietnia. Oznacza to, że jego termin może zbiec się z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami zewnętrznymi: 10, 11 i 12 kwietnia ma odbyć się egzamin gimnazjalny, 15, 16 i 17 kwietnia - egzamin ósmoklasisty, a 6 maja mają rozpocząć się matury.

