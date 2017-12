"Pan Błaszczak osiągnął swego rodzaju rekord"





Błaszczak popełnił plagiat, ale go fałszywie zinterpretował. To wyjątkowe osiągnięcie, nawet jak na ministra z tego rządu - powiedział w "Kropce nad i" profesor Leszek Balcerowicz. Odniósł się do słów szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka, który powiedział, że tydzień temu skończył się w Polsce komunizm.

Minister spraw wewnętrznych i administracji skomentował w środę fakt podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa.

- Można powiedzieć w ten sposób: tydzień temu - bo tydzień temu pan prezydent podpisał ustawy - a więc tydzień temu w Polsce skończył się komunizm, gdyż wymiar sprawiedliwości wyszedł z komunizmu de facto bez zmian - powiedział w Polskim Radiu Błaszczak.

Do tych słów odniósł się w "Kropce nad i" prof. Leszek Balcerowicz. - Pan Błaszczak osiągnął swego rodzaju rekord, bo (...) popełnił plagiat, ale go fałszywie zinterpretował. To wyjątkowe osiągnięcie, nawet jak na ministra z tego rządu - stwierdził. Zdanie "proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm" padło z ust aktorki Joanny Szczepkowskiej 28 października 1989 w Dzienniku Telewizyjnym po pierwszych częściowo-wolnych wyborach parlamentarnych.

Balcerowicz powiedział, że w "przypadku sędziów mamy do czynienia z niebywałą kłamliwą propagandą".

- Nazywani są zbiorowo postkomunistami w sytuacji, kiedy przeciętny wiek sędziego to 35-45 lat - zauważył.

Powiedział, że "od lat było wiadomo, że bardzo ważny aspekt działalności sądów, czyli tempo, wymaga naprawy".

- Ale trzeba naprawiać grypę, nie wywołując raka. Rakiem jest upolitycznienie sądów. Mam nadzieję, że sami sędziowie się temu oprą - podkreślił były wicepremier.

Dodał, że "teraz jest wielki test dla sędziów".

"Być bronionym przez Orbana to jak potwierdzenie zarzutów"

Komisja Europejska podjęła decyzję o uruchomieniu wobec Polski art. 7 traktatu UE, czego skutkiem może być nawet nałożenie na Polskę unijnych sankcji. KE dała jednocześnie Warszawie trzy miesiące na wprowadzenie rekomendacji w sprawie praworządności.

Pytany, czy premier Mateusz Morawiecki będzie w stanie przekonać przywódców unijnych, żeby nie doszło do uruchomienia kolejnego kroku, Balcerowicz odpowiedział, że "jeśli ulegną jaskrawym kłamstwom to tak, ale to jest bardzo wątpliwe".

- Zło się już stało, to PiS nałożył na Polskę sankcję, doprowadzając do sytuacji, w której tak jaskrawe, aroganckie łamanie własnej konstytucji i wartości europejskich (...) nie mogą nie spotkać się po dwóch latach z (reakcją - red.) - mówił. Dodał, że to "tacy patrioci, którzy skłócają nas z tą częścią Europy, do której chcemy należeć".

"Wielce niestosowne" komentarze Gersdorf i "możliwości, które daje konstytucja" Nie zgodzę się,... czytaj dalej » Premier Viktor Orban zapewnił, że "Węgry stanowią przeszkodę nie do ominięcia dla zastosowania art. 7 traktatu UE wobec Polski".

Balcerowicz ocenił, że "być bronionym przez Orbana to jak potwierdzenie zarzutów". - Jeśli Orban uratuje PiS, to potwierdzi tylko to zło, jakie PiS wyrządził Polsce - dodał.

"Despoci najczęściej zasłaniają się suwerennością"

Prof. Balcerowicz ocenił, że z kraju, który się cieszył uznaniem (...), w ciągu dwóch lat Kaczyński i jego pomocnicy zrobili z Polski pariasa".

- Kto się najczęściej zasłania suwerennością? Despoci, którzy sprzeciwiają się jakiejkolwiek krytyce demokratycznego Zachodu, mówiąc: nie wtrącajcie się - argumentował Balcerowicz. Ocenił, że najbardziej suwerennym krajem jest Korea Północna, potem jest Rosja Putina. - Zawsze protestowali przeciwko krytyce łamania praw człowieka przez te reżimy - dodał.

Zdaniem byłego wicepremiera "PiS i Kaczyński stosują retorykę dyktatorów".

Balcerowicz: despoci najczęściej zasłaniają się suwerennością