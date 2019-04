"Nie mieli już nic do stracenia". Historyk o powstaniu w getcie warszawskim

Niestety, patrzymy na te wszystkie tragedie, na mordowanie Żydów, oczami sprawców - mówił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 historyk profesor Andrzej Żbikowski. Podkreślał, że brakuje materiałów fotograficznych czy filmowych z getta innych niż te wykonane przez żołnierzy niemieckich. - Zachowało się dużo dokumentów, tekstów wspomnień, ale nie ma wizualizacji - zaznaczył.

19 kwietnia 1943 roku w nierównej, trwającej prawie miesiąc walce słabo uzbrojeni bojownicy Żydowskiej Organizacji Bojowej oraz Żydowskiego Związku Wojskowego z getta warszawskiego stawili opór niemieckim żołnierzom z oddziałów SS, Wehrmachtu, Policji Bezpieczeństwa i formacji pomocniczych.

"Bili się o honor, o godność, o możliwość godnego umierania" Czcimy małą grupę... czytaj dalej » O powstaniu mówił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 profesor Andrzej Żbikowski ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Żydowskiego Instytutu Historycznego. we "Wstajesz i wiesz" w TVN24. Zwrócił uwagę, że w powstaniu nie brali tylko żołnierze ŻOB, "ale także kilka tysięcy innych ludzi, między innymi szmuglerów, którzy się uratowali w kryjówkach, którzy nie mieli już nic do stracenia".

Jak dodał, "to, że Żydzi będą się bronić, to nawet Niemcy powinni przewidywać".

"Zachowało się dużo dokumentów (...) ale nie ma wizualizacji"

Żbikowski zauważył, że sięgając do źródeł, które pokazywałyby Holokaust, do archiwalnych fotografii czy nagrań, "niestety, patrzymy na te wszystkie tragedie i likwidacje gett, mordowanie milionów wręcz Żydów, oczami sprawców". W tym kontekście zwrócił uwagę na raport Juergena Stroopa, generała SS odpowiedzialnego za likwidację getta warszawskiego. Dokument ten pokazuje koniec warszawskiej dzielnicy zamkniętej, wysiedlenia ludności cywilnej i rozprawianie się z powstańcami przez niemieckich żołnierzy. Fotografie zawarte w raporcie sporządzonym na zlecenie likwidatora getta zostały wykonane przez niemieckich fotografów w czasie, gdy w getcie bronili się jeszcze żydowscy bojownicy.

Powstanie upadło w połowie maja 1943 roku i wtedy - jak wskazał w raporcie Stroop - została również wysadzona w powietrze warszawska Wielka Synagoga przy ulicy Tłomackie.

Tylko kat ma imię. Historia chłopca z fotografii Krótkie spodenki,... czytaj dalej » - Zachowało się dużo dokumentów, materiałów, tekstów wspomnień, ale nie ma wizualizacji - wskazywał Żbikowski.

"Był to bunt, był to zryw, był to rodzaj protestu"

Pytany o to, jak można określić zbrojny opór Żydów z getta warszawskiego przeciwko Niemcom, gość TVN24 odpowiedział: - Był to bunt, był to zryw, był to rodzaj protestu. Bojowo trwał trzy-cztery dni - podkreślił historyk ze Studium Europy Wschodniej UW i ŻIH. Jak wyjaśniał, "później dochodziło już do sporadycznych strzelanin, rzucania granatami, bo ci konspiratorzy po prostu nie mieli już broni, oni się tylko ukrywali".

- Robiono wszystko, co można, żeby z jednej strony dać świadectwo, a z drugiej strony zaszkodzić na ile można temu okupantowi - ocenił profesor Andrzej Żbikowski.

CAŁA ROZMOWA Z HISTORYKIEM O POWSTANIU W GETCIE WARSZAWSKIM:

