#Procesja. Episkopat zachęca do robienia selfie





Uroczystość Bożego Ciała jest publicznym dawaniem świadectwa naszej wiary. Możemy robić to także w mediach społecznościowych, dzieląc się zdjęciami i nagraniami wideo z hasztagiem #Procesja - mówił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.

W mediach społecznościowych organizowana jest kolejna akcja wspierana przez Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski - #Procesja.

"Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana"

- Ten specjalny hasztag był już używany na Facebooku i Twitterze w ubiegłym roku podczas Bożego Ciała i oktawy tej uroczystości. Publikacje z hasztagiem Procesja zyskały wtedy około pięć milionów odsłon. Kościół w Polsce widzi wielką potrzebę obecności także w mediach społecznościowych, które umożliwiają mu komunikację w czasie rzeczywistym z milionami osób, a tym samym docieranie do nich z misją ewangelizacyjną. Dlatego inicjowane są takie przedsięwzięcia jak #Procesja, które umożliwiają nie tylko dawanie świadectwa wiary, ale także budowanie wspólnoty właśnie w mediach społecznościowych - zaznaczył rzecznik KEP.



- Święty Jan Paweł II mówił, że wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. Uroczystość Bożego Ciała jest publicznym dawaniem świadectwa naszej wiary. Możemy robić to także w mediach społecznościowych, dzieląc się zdjęciami i nagraniami wideo z hasztagiem #Procesja. W ten sposób stworzymy obraz tego jak przeżywamy to święto w naszym kraju - podkreślił ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.



Dodał, że Boże Ciało to moment, w którym katolicy wychodzą w procesjach na ulice miast rozważając tajemnicę obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

- Nie jest to zwykła manifestacja, ale wielka modlitwa całego Kościoła, jednocząca wielu ludzi, którzy tworząc wspólnotę wychodzą, by czcić Jezusa i zapraszać Go do swojej codzienności. Procesje przechodzą przecież obok naszych miejsc zamieszkania, pracy, rozrywki – wskazał.