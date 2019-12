"Sędziowie, którzy są zwykłymi złodziejami". Rusza proces Stanisława Piotrowicza

Proces o ochronę dóbr osobistych, który I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Sądu Najwyższego Krzysztof Rączka wytoczyli Stanisławowi Piotrowiczowi, rozpocznie się w poniedziałek przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Będzie dotyczył słów o "sędziach, którzy są zwykłymi złodziejami".

Chodzi o wypowiedź byłego posła PiS z końca sierpnia 2018 roku. Podczas obrad nowej Krajowej Rady Sądownictwa, na których KRS miała zarekomendować kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, doszło do protestu demonstrantów reprezentujących ruch Obywatele RP. Piotrowicz odnosząc się wówczas do demonstracji, powiedział dziennikarzom, że "nie może być takiej sytuacji, by garstka niezadowolonych z utraty przywilejów blokowała prace organu konstytucyjnego".

Dopytywany, o jakie przywileje chodzi, ówczesny poseł PiS odpowiedział, że chodzi także o to, żeby "sędziowie, którzy są zwykłymi złodziejami, nie orzekali dalej".

Oglądaj Wideo: Maciej Knapik/Fakty TVN 05.09.2018 | Sąd Najwyższy reaguje na słowa Piotrowicza

Chcą przeprosin i zadośćuczynienia

Słowa Piotrowicza wzbudziły oburzenie i sprzeciw części środowiska sędziowskiego. W związku z tą wypowiedzią I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia SN Krzysztof Rączka złożyli pozew cywilny o ochronę dóbr osobistych przeciwko Piotrowiczowi. Sędziowie domagają się od niego przeprosin w mediach oraz wpłaty 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia na konto Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Sędzia Rączka uzasadniając złożenie pozwu, powiedział, że sporna wypowiedź Piotrowicz była "haniebna".

- Ona powinna spotkać się nie tylko z naszą reakcją, ale także z reakcją krytyczną chociażby mediów. Nie można posługiwać się w stosunku do sędziów Sądu Najwyższego tego typu inwektywami. To jest przejście na bardzo niski poziom życia politycznego - podkreślił sędzia. Jak dodał, wypowiedź byłego posła w sposób obiektywny powinna zostać oceniona jako naruszenie dóbr osobistych.

Oburzenie słowami Piotrowicza wyraziła także prezes Gersdorf. - Jestem oburzona tym stwierdzeniem, absolutnie oburzona, bo przecież tutaj żadnych złodziei nie ma - oświadczyła w sierpniu ubiegłego roku w rozmowie z RMF FM.

- Pan Piotrowicz powiedział, że powód był taki, żeby wymienić złodziei na innych nie-złodziei. Odbieram to jako oskarżenie wobec sędziów Sądu Najwyższego. Nazwał wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, w tym mnie, jako złodziejkę - dodała.

Piotrowicz: nie mam za co przepraszać

Z kolei Piotrowicz pytany w ubiegłym roku o swoje słowa podkreślił, że nigdy niczego obraźliwego pod adresem profesor Gersdorf nie powiedział. - Nie mam za co przepraszać - podkreślił.

- Nie nazywałem w ogólności sędziów - ani Sądu Najwyższego, ani też innych sędziów jako grupy - złodziejami. Te słowa odnosiły się do przypadków kradzieży dokonanych przez sędziów, a pokazanych i napiętnowanych przez media. Miałem na myśli to, że oni nie zostali ukarani w sposób właściwy i dlatego konieczna jest zmiana, jeśli chodzi o postępowania dyscyplinarne - mówił Piotrowicz.

Zaznaczył przy tym, że nie zamierza prostować swojej wypowiedzi "ani się tłumaczyć, że nie jest wielbłądem".

Z Sejmu do Trybunału Konstytucyjnego

Stanisław Piotrowicz w jesiennych wyborach parlamentarnych nie uzyskał mandatu poselskiego. W ubiegłym tygodniu Piotrowicz - obok Krystyny Pawłowicz i Jakuba Steliny - został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Wszystkie te kandydatury zostały zgłoszone przez klub Prawa i Sprawiedliwości.