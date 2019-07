"Martwimy się gdzie dostawić krzesła, ławki, gdzie znaleźć miejsce dla tych młodych ludzi"

08.07 | 871 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów nie dostało się do wybranej szkoły. Teraz muszą liczyć na to, że inni zrezygnują z miejsca lub wybrać klasę lub szkołę, do której startowało mniej osób.

Są wyniki tegorocznych matur. Największym problemem, jak zwykle, była matematyka. Z matematyką problem ma także resort edukacji. W ramach reformy dodano do siebie dwa roczniki i w Olsztynie kilkuset uczniów nie dostało się póki co do żadnej szkoły średniej.

04.07 | Pierwsze miasta zaczynają publikować wyniki rekrutacji do szkół średnich. Jak relacjonowała reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska w Krakowie okazało się, że 2,5 tysiąca absolwentów gimnazjów i podstawówek nie dostało się do szkoły pierwszego wyboru. Natomiast w Olsztynie 800 osób nie dostało się do żadnej szkoły. - Olsztyn jest przykładem tego, o czym mówiliśmy już kilkakrotnie na konferencjach (...) chociażby z tego powodu, że w Olsztynie władze samorządowe zdecydowały się dać uczniom prawo do tego, aby składali swoje aplikacje do nieskończonej liczby szkół (...) nie było ograniczenia - skomentował w czwartek sytuację na konferencji prasowej minister edukacji Dariusz Piontkowski.

30.04 | Rekrutacja do liceów to kolejny trudny okres w polskim szkolnictwie. Placówki będą musiały się zmierzyć z podwójnym rocznikiem. Miejsc dla uczniów ma podobno wystarczyć, ale szkoły muszą się nieźle nagimnastykować by ich przyjąć.

10.07 | Samorządowcy zadbali o to, by w szkołach pojawiły się dodatkowe miejsca dla uczniów. Mimo to nie starczyło miejsca dla wszystkich z podwójnego rocznika. W wielu placówkach jesienią będzie panować ścisk i praca na dwie zmiany.

10.07 | - Bierzemy pełną współodpowiedzialność za to, co się dzieje, dlatego że naszym partnerem tutaj są samorządy - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, odnosząc się do kwestii rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dwóch równoległych roczników.

10.07 | Samorządy miały trzy lata, żeby się na to przygotować. Jestem przekonana, że zdecydowana większość samorządów jest wręcz zadowolona z tego, że ma więcej uczniów w liceach - powiedziała w "Faktach po Faktach" wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek. Odniosła się do trwającej rekrutacji podwójnego rocznika do szkół średnich. Zaznaczyła, że "nigdy nie było gwarancji", że wszyscy chętni uczniowie pójdą do liceów lub techników, a nie szkół zawodowych.

11.07| - Miejsc na pewno nie zabraknie. Problem jest w tym, że zabraknie dla wszystkich chętnych i tych, którzy by spełniali kryteria w wybranych przez siebie szkołach - mówił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 przewodniczący Branży Nauki i Oświaty Forum Związków Zawodowych Sławomir Wittkowicz, odnosząc się do trwającej rekrutacji podwójnego rocznika do szkół średnich. - Jak czują się uczniowie kiedy słyszą takie komunikaty, że to będzie ogromny problem? - zwracał uwagę przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej Piotr Wasilewski.

20.05 | Warszawska wolna amerykanka - w stolicy pierwszy etap rekrutacji do liceów i techników zakończony. Do poniedziałku można było składać dokumenty. A ponieważ składać można je było do nieograniczonej liczby szkół i klas, bywa i tak, że na jedno miejsce jest po kilkanaście a nawet kilkadziesiąt osób. Do wakacji im wszystkim zostaje tylko niepewność.

11.07 | W każdej można się uczyć. Jak będą ludzie ambitni, to nawet jeśli skończą nierenomowaną szkołę, a będą mieli dobre wyniki, to mogą pójść na lepsze studia - powiedział senator Waldemar Bonkowski (niezrzeszony, wcześniej PiS), odnosząc się do problemów z rekrutacją podwójnego rocznika do szkół średnich. Reporter TVN24 pytał w czwartek senatorów Prawa i Sprawiedliwości o cele i sens reformy edukacji.

11.07 | Większość samorządów mogła przygotować się na większą liczbę absolwentów szkół pierwszego szczebla, aby nabór przebiegał w dobrej atmosferze i bez problemów. To one organizują nabór - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Dariusz Piontkowski. Minister edukacji narodowej odniósł się do problemów z rekrutacją podwójnego rocznika do szkół średnich. Przyznał, że zdaje sobie sprawę, że dzisiaj uczniów, którzy ubiegają się o miejsca w szkołach, jest więcej.

12.07 | Cały czas liczba kandydatów przewyższa liczbę miejsc, którą przygotowaliśmy. To nie jest tak, że szkoły są z gumy, że my jesteśmy w stanie w ciągu dwóch lat przygotować je na podwojony napływ uczniów - mówiła w Dorota Łoboda z ruchu "Rodzice przeciwko reformie edukacji", odnosząc się do problemów z rekrutacją do szkół. - W 2010 roku było 530 tysięcy kandydatów do szkół średnich, w tym roku jest 730. To oznacza, że do tych najlepszych liceów jest się dużo trudniej dostać niż w latach ubiegłych - dodała.

