"58 lat jestem lekarzem. Przeżyłem różne okresy, ale teraz zaczynam się bardzo niepokoić"

Video: TVN24 BiS

W "Babilonie" o ochronie zdrowia

05.10 | To nie jest tak, że my mamy problem ze służbą zdrowia od czterech lat. To jest problem, który trwa, był zaniedbany przez wszystkie poprzednie rządy - mówiła Joanna Scheuring-Wielgus, kandydatka Lewicy do Sejmu, w programie "Babilon" TVN24 BiS. Jolanta Turczynowicz-Kieryłło z Porozumienia przekonywała, że "z całą pewnością nasza służba zdrowia jest bardzo dobra". Jako dowód przytaczała dużą liczbę polskich lekarzy pracujących za granicą.

»