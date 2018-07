"Zaczął nam asfalt płynąć"

Foto: tvn24 Video: tvn24

"Polska i Świat". Nowe dokumenty w sprawie blokady sali obrad

25.07 | Działania opozycji niezgodne ze standardami demokratycznymi. To opozycja doprowadziła do zablokowania sali obrad w grudniu 2016 roku - uważa prokuratura i umarza śledztwo. Do dokumentów śledczych dociera dziennikarz Onetu Andrzej Stankiewicz. W materiale "Polska i Świat" o tym, co z nich wynika i jak komentują to politycy Prawa i Sprawiedliwości.

