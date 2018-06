Pytania prezydenta ogłoszone. Jest ich 15

Trzeba dokonywać refleksji nad konstytucją, nad tym, czy jej postanowienia dobrze funkcjonują i spełniają pokładane w nich nadzieje i oczekiwania - podkreślał we wtorek prezydent Andrzej Duda na konferencji Narodowej Rady Rozwoju. Prezydencki minister Paweł Mucha przedstawił tam propozycje pytań, na które Polacy odpowiedzą w referendum zaplanowanym na 10 i 11 listopada 2018 roku.

PYTANIA ZAPROPONOWANE PRZEZ PREZYDENTA:

1. Czy jest Pani/Pan za uchwaleniem

a) nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?

b) zmian w obowiązującej Konstytucji RP?

2. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zatwierdzającego zmiany Konstytucji?

3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o istotnym znaczeniu dla Państwa i Narodu, jeśli z takim żądaniem wystąpi co najmniej 1.000.000 obywateli?

4. Czy jest Pani/Pan za odwołaniem się w preambule Konstytucji RP do ponadtysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa Polski i Europy jako ważnego źródła naszej tradycji, kultury i narodowej tożsamości?

5. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnego wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych (takich jak świadczenia "500+")?

6. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony prawa do emerytury dla kobiet od 60 roku życia, a dla mężczyzn od 65 roku życia?

7. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej?

8. Czy jest Pani/Pan za zapisaniem w Konstytucji RP gwarancji suwerenności Polski w Unii Europejskiej oraz zasady wyższości Konstytucji nad prawem międzynarodowym i europejskim?

9. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w NATO (Sojuszu Północnoatlantyckim)?

10. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski?

11. Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem w Konstytucji RP pozycji rodziny, z uwzględnieniem ochrony obok macierzyństwa także ojcostwa?

12. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjną ochroną pracy, jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej?

13. Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem kompetencji wybieranego przez Naród Prezydenta w sferze polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej?

14. Czy jest Pani/Pan za przyznaniem w Konstytucji RP gwarancji szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym, dzieciom, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku?

15. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?

- Taką dyskusję warto odbyć w tej chwili, po 20 latach obowiązywania konstytucji z 1997 roku - przekonywał na początku konferencji prezydent Andrzej Duda.

Przypomniał, że "odbył się szereg spotkań i konferencji dotyczących konstytucji". - 18 debat w różnych miastach Polski, listy przesyłane do kancelarii, propozycje tego, jak to referendum powinno wyglądać - wyliczał.

Prezydent mówiąc o potrzebie dyskusji nad obowiązującą konstytucją, wskazał na znajdujące się w niej - jak mówił - "wielkie zawody". - Wielki zawód, jaki obecna konstytucja sprawiła polskiemu społeczeństwu, a na pewno jego większości, to jest to, że nie obroniła Polaków przed podwyższeniem przez parlament wieku emerytalnego. Przeciwko temu protestowały wtedy związki zawodowe, było żądanie referendum, 2,5 miliona podpisów - zaznaczył prezydent.

Przypomniał, że mimo protestów społeczeństwa wiek emerytalny został podwyższony. - To są te bolączki, które pojawiły się na przestrzeni ostatnich lat. Zgłaszane są też obawy, że różne świadczenia, które Polacy uważają dziś za swoje dobro i ważny element swojego życia zostaną im odebrane - dodał prezydent.

"Chwila jeszcze jest"

- Osobiście do tej pory uważałem, że tych pytań w referendum nie powinno być więcej niż 10. Na dziś ten projekt obejmuje 15 pytań, ale ja doszedłem do wniosku, że jestem gotów zgodzić się, żeby 15 pytań zostało zaprezentowanych. Dlatego że chcę, aby Rada ten problem przedyskutowała - podkreślił prezydent Andrzej Duda w czasie konferencji.

Przypomniał, że rozporządzenie zarządzające referendum publikuje się na co najwyżej 90 dni przed referendum, zaś Senat musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie referendum i ma na to 14 dni. - Biorąc także pod uwagę realia publikacji, powiedzmy sobie otwarcie, nie wyobrażam sobie złożenia wniosku wcześniej niż po 20 lipca. To jest najwcześniejszy termin - zapowiedział.

Według prezydenta najpóźniejszy termin złożenia wniosku, "biorąc pod uwagę realia i zostawienie czasu dla Państwowej Komisji Wyborczej na przygotowanie", to początek września.

- A więc chwila jeszcze jest. I chciałbym, aby Wysoka Rada pochyliła się nad tymi propozycjami pytań, dlatego że ostateczne pytania będą wtedy, kiedy będzie składany wniosek. Do momentu składania wniosku jeszcze wszystkie propozycje co do modyfikacji czy jakichś ewentualnie nawet innych pytań, mogą być rozpatrywane. Choć uważam, że wszystkie te najistotniejsze kwestie, obszary, które pojawiały się w dyskusjach, są poruszone w zakresie tych 15 pytań - mówił prezydent.