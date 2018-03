Prezydent o Żołnierzach Niezłomnych: tamta krew i cierpienie nie poszło na marne





Foto: PAP/Radek Pietruszka | Video: tvn24 Andrzej Duda wręczył odznaczenia w Pałacu Prezydenckim

Żołnierze Niezłomni nie zgadzali się na Polskę, która nie będzie wolna prawdziwie - mówił w czwartek Andrzej Duda. Prezydent wręczył odznaczenia osobom zasłużonym dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz w pielęgnowaniu pamięci o Żołnierzach Niezłomnych.

Prezydent podkreślił, że sto lat temu niepodległość została wywalczona przez pokolenie przełomu wieków.

Odznaczenia "skromnym wyrazem podziękowania"

- Wtedy to się udało. Ktoś powie - szczęśliwym zbiegiem politycznych okoliczności. Na pewno polityczne okoliczności sprzyjały w tamtym momencie temu, co udało się uzyskać. Ale to przede wszystkim była wielka zasługa niezłomności, bohaterstwa i krwi tamtego pokolenia - mówił.

"Zostali skazani na niesławę, śmierć, wymazanie z pamięci". Żołnierze wyklęci pochowani z honorami Żołnierze wyklęci... czytaj dalej » - Ta niezłomność została przekazana dalej, kolejnemu pokoleniu ich dzieci - to państwo tym pokoleniem jesteście - dodał do zgromadzonych.

Prezydent mówił, że Żołnierze Niezłomni w konspiracji, w partyzantce cierpieli głód, niedostatek i "walcząc starali się odzyskać odebraną, zagrabioną im ojczyznę". - Przede wszystkim nie zgadzali się na żadną Polskę, która nie będzie wolna prawdziwie, która nie będzie prawdziwie suwerenna, która nie będzie prawdziwie niepodległa - podkreślił.

- Dlatego stanęli z podniesioną głową, odważnie przeciwko zdradzieckiemu porozumieniu z Jałty, porozumieniu, które Polskę rzuciło na Wschód, porozumieniu, które Polskę oddało w sowiecką zależność, porozumieniu, które właśnie powodowało, że niby powstała na powrót Polska, po hitlerowskiej i sowieckiej okupacji, ale nie suwerenna, nie absolutnie prawdziwie niepodległa, nie wolna - na taką Polskę się nie zgadzali - powiedział prezydent.





Bohaterowie naszej wolności uhonorowani odznaczeniami państwowymi.



- Żołnierze Niezłomni nie zgadzali się na Polskę, która nie będzie prawdziwie wolna - przypomniał @AndrzejDuda.#ŻołnierzeWyklęci#1marca



https://t.co/mprTQ0L2hipic.twitter.com/FrqIzqs3Rh — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) 1 marca 2018

"Przetrwaliście więzienie i przesłuchania, strach, stres"

Andrzej Duda dziękował uczestnikom uroczystości w Pałacu Prezydenckim za przyjęcie od Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeń państwowych, które - jak wskazywał - są skromnym wyrazem podziękowania za niezłomną postawę i wiarę w tę Polskę, którą mamy dzisiaj.

Prezydent wręczył Ordery Orła Białego Ks. Bernard... czytaj dalej » - Przetrwaliście państwo tamte lata, przetrwaliście więzienie i przesłuchania, przetrwaliście strach, stres, coś co dla dzisiejszej młodzieży jest niewyobrażalne. Dziękuję wam, że jesteście - mówił prezydent.

Podkreślił, że cierpienie Żołnierzy Niezłomnych i ich przelana krew nie poszły na marne. - Nie wiem, jaka byłaby dzisiaj Polska i czy udałoby się ją odrodzić w 1989 r., czy powstałaby Solidarność, gdyby nie wasza postawa - mówił Andrzej Duda.

- Dziękuję, że jesteście świadkami tej wielkiej historii, dziękuję za to, że ją przekazujecie, że przychodzicie, dajecie młodym świadectwo. Tak, jak tym młodym, dziś odznaczonym, dziękuję, że to świadectwo niosą, że dzięki temu uczy się to najmłodsze pokolenie, co to znaczy być wiernym Rzeczpospolitej Polskiej, co oznacza dla człowieka wolna Polska i do jakiej ofiary warto się posunąć, żeby ją odzyskać - mówił prezydent.

- Dziękuję wam, że staliście na tej drodze, żeście z niej nie zeszli, że nie poszliście na łatwe rozwiązania, że byliście gotowi oddać życie - dodał.

Duda wskazywał, że jest to kolejny rok, w którym Polacy obchodzą Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. - To pan prezydent Lech Kaczyński złożył w Sejmie tę inicjatywę - podkreślił.

- Wspólnota narodu to też wspólnota wspólnej historii, a w tej historii przede wszystkim wspólnej pamięci. Dziękuję, że tę pamięć przechowujecie, pielęgnujecie. Cześć i chwała bohaterom, wieczna pamięć poległym. Niech żyje Polska - powiedział prezydent.