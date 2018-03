"Potrzebujemy silnej i dobrze wyszkolonej armii". Prezydent wręczył nominacje generalskie





Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie oficerom Wojska Polskiego. Wśród awansowanych jest szef Sztabu Generalnego Leszek Surawski, który otrzymał stopień generała.

Gratuluję tego osobistego sukcesu, ale także i zaufania, bo jak panowie doskonale wiecie, te awanse oznaczają zaufanie ze strony ministra obrony narodowej pana Mariusza Błaszczaka i z mojej strony jako prezydenta Rzeczypospolitej - powiedział prezydent Andrzej Duda, który wręczył nominacje generalskie.

Prezydent wręczył nominacje generalskie

Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie. Wśród awansowanych jest między innymi szef Sztabu Generalnego Leszek Surawski, który otrzymał najwyższy generalski stopień w armii.

Prezydent wręczył nominacje w czwartek 1 marca w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

- Gratuluję panom generałom z całego serca tych jakże ważnych awansów w życiu każdego żołnierza, awansów generalskich, a więc do grupy stanowiącej absolutną elitę polskiej armii - powiedział Andrzej Duda.



- Gratuluję więc tego osobistego sukcesu, ale także i zaufania, bo jak panowie doskonale wiecie, te awanse oznaczają zaufanie ze strony ministra obrony narodowej pana Mariusza Błaszczaka i z mojej strony jako prezydenta Rzeczypospolitej - dodał.

Zaznaczył, że awans to "nie tylko docenienie dotychczasowej służby dla Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim zadanie, zobowiązanie (...) do jeszcze większej uwagi, jeszcze większego skupienia na służbie, na kierowaniu armią, czy rodzajami sił zbrojnych albo jednostkami".

- To wielka odpowiedzialność, także za te procesy, które dzisiaj w stosunku do polskiej armii są realizowane - mówił prezydent. "Przygotowujemy w tej chwili nowy system kierowania i dowodzenia, przygotowujemy w tej chwili zmiany jeśli chodzi o kształt organizacyjny Wojska Polskiego, ale realizujemy również niezwykle ważny proces modernizacji Sił Zbrojnych, co oznacza unowocześnienie i wielkie zakupy" - dodał Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że w obecnych okolicznościach zewnętrznych "potrzebujemy armii silnej, dobrze wyszkolonej, zdyscyplinowanej, zmotywowanej, o wysokim morale, o patriotycznych postawach, o wielkim poczuciu odpowiedzialności obowiązku wobec Ojczyzny i rodaków, ale potrzebujemy też armii bardzo dobrze wyposażonej".

"Wojsko musi być zawsze przygotowane"

- To panowie macie na sobie odpowiedzialność za to. To wasze decyzje, wasze wskazania, wasze sugestie mają tutaj znaczenie fundamentalne. I to jest właśnie to wielkie zadanie, które stoi przed panami - zwrócił się do generałów.



- Jestem przekonany, że będziecie umieli się z tego zadania wywiązać wzorcowo, zarówno jako dowódcy, jak i eksperci, który będą służyli radą i wsparciem ministrowi, który bezpośrednio zajmuje się sprawami wojska, jak i mnie, prezydentowi, który swoje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi wykonuje za pośrednictwem pana ministra. Na szczęście za pośrednictwem pana ministra, bo taka jest reguła konstytucyjna w okresie pokoju - dodał.



Prezydent zaznaczył, że "mamy pokój, ale wojsko musi być zawsze przygotowane do tego, żeby strzec granicy państwowej, żeby strzec bezpieczeństwa obywateli, bo to jest najważniejsze". - Wierzę w to, że swoją dalszą służbą będziecie panowie czynili wszystko, aby polska armia była właśnie taka, jak przed chwilą opisałem: sprawna, zmotywowana, dobrze wyposażona, a przede wszystkim przygotowana do tego żeby zrealizować skutecznie te najważniejsze obowiązki - podkreślił.



- Otrzymujecie te nominacje w dniu, który nie jest zwykłym dniem, w roku, który nie jest zwykłym rokiem. One przejdą do historii jako nominacje generalskie nadane, wręczone w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości - wskazał prezydent.

Awansowani

Nominację na najwyższy stopień - generała - otrzymał szef Sztabu Generalnego gen. broni Leszek Surawski. Generał - bez przymiotnika w nazwie, z czterema gwiazdkami i wężykiem na pagonach - jest najwyższym stopniem generalskim w Wojsku Polskim. Do 2004 roku stopnień ten nosił nazwę generała armii.



Na stopień generała broni zostali mianowani: dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. dyw. Jarosław Mika i dowódca operacyjny RSZ gen. dyw. Sławomir Wojciechowski.



Nominacje na stopień generała dywizji otrzymali: dowódca 11. Dywizji Kawalerii Pancernej Stanisław Czosnek, zastępca szefa Sztabu Generalnego Adam Joks, zastępca dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie Krzysztof Król oraz attache obrony w USA Cezary Wiśniewski.



Na pierwszy stopień generalski – generała brygady – zostali mianowani pułkownicy: dowódca Wielonarodowej Brygady w Lublinie Zenon Brzuszko, zastępca szefa zarządu planowania i rozwoju sił zbrojnych SG WP Szymon Koziatek, dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej Dariusz Parylak, dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich Ryszard Pietras, dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego Jacek Pszczoła i dowódca 1. Brygady Pancernej Jan Rydz.

Stopień kontradmirała otrzymał dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża komandor Krzysztof Zdonek.

Spór i brak awansów

Z powodu sporu między MON, kiedy ministrem był Antoni Macierewicz i ośrodkiem prezydenckim, awanse generalskie nie zostały wręczane ani 11 listopada ani 15 sierpnia ubiegłego roku. Szef Sztabu Generalnego WP i najwyżsi dowódcy mieli stopnie niższe niż przyporządkowane im stanowiska.