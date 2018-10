"Jedno z najważniejszych wydarzeń XX wieku". Prezydent uczcił rocznicę wyboru Jana Pawła II

"My, Polacy, zawdzięczamy Janowi Pawłowi II szczególnie wiele. Jego słowa dodawały nam otuchy w czasach walki o wolność i były dla nas drogowskazem w trudnym procesie budowy niepodległego państwa" - napisał prezydent Andrzej Duda w liście z okazji 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. Polska para prezydencka wzięła udział w uroczystej mszy przy grobie Jana Pawła II w bazylice watykańskiej.

Prezydent Andrzej Duda w liście z okazji 40. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II przypomniał, że Karol Wojtyła objął swój urząd "w trudnym momencie dziejów, gdy nasz świat pogrążony był w mroku zimnej wojny i podzielony żelazną kurtyną", ale dzięki "swojej niezachwianej wierze, pozostał człowiekiem niezwykłej odwagi, którą od pierwszego dnia uczynił przewodnim hasłem swojego pontyfikatu".

Prezydent zaznaczył, że Karol Wojtyła pochylał się z troską nad losem każdego człowieka, a jego autorytet cenili wielcy tego świata.



"My, Polacy, zawdzięczamy Janowi Pawłowi II szczególnie wiele. Jego słowa dodawały nam otuchy w czasach walki o wolność i były dla nas drogowskazem w trudnym procesie budowy niepodległego państwa. Pamiętamy Jego pełną wiary modlitwę o nową, wolną Polskę, na placu Zwycięstwa w Warszawie. Pamiętamy słowa skierowane do ludzi pracy na gdańskiej Zaspie i do młodzieży na Westerplatte. Pamiętamy przemówienie wygłoszone w Sejmie Rzeczypospolitej. To słowa, które miały moc sprawczą i pozostają wciąż aktualne" – napisał prezydent.

"Jedno z najważniejszych wydarzeń XX wieku"

Andrzej Duda podziękował Janowi Pawłowi II za to, co zrobił dla Polski i całego świata. "Jestem głęboko przekonany, że jego wybór na papieża był jednym z najważniejszych wydarzeń XX wieku. Święty papież Jan Paweł II na zawsze pozostanie dla nas wzorem patriotyzmu i człowieczeństwa zakorzenionego w świecie chrześcijańskich wartości" – zaznaczył.



Prezydent przypomniał, że papież Polak kierował Kościołem Powszechnym przez prawie 30 lat, "niosąc światu nadzieję, głosząc prawdę o godności człowieka i wskazując na potrzebę dialogu".



"Ze szczególną troską zabiegał o pokój na świecie i upominał się o prawa słabych i uciśnionych. Mówił o tym w swoich wystąpieniach na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, mówił podczas swoich niezliczonych apostolskich podróży, mówił podczas homilii na placu św. Piotra w Rzymie" - wymienił prezydent.

Na profilu Kancelarii Prezydenta na Twitterze opublikowano film, w którym prezydent mówi o Janie Pawle II.



40 lat temu kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża. #JanPawełII



Para prezydencka na mszy przy grobie papieża

Prezydent i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda przebywają w Watykanie. Rano uczestniczyli w mszy przy grobie Jana Pawła II w bazylice watykańskiej. Mszy przewodniczył kardynał Zenon Grocholewski.

Zwracając się w homilii do prezydenta Dudy, abp Jan Pawłowski powiedział: - Dobrze, że pan tu jest, w pańskiej osobie Polska przychodzi do świętego Jana Pawła II. Jak zaznaczył, należy pamiętać o tym, że "Polska zajmuje ważne miejsce" na arenie międzynarodowej i że za to również należy dziękować papieżowi. - Obyśmy tej historycznej szansy nie zmarnowali - dodał.

