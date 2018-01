"Spotkanie w miłej atmosferze". Bez prezesa Kaczyńskiego





- To było dobre spotkanie; prezydent mówił o potrzebie współpracy i kontynuowania "dobrej zmiany" - mówili posłowie PiS po wtorkowym spotkaniu klubu parlamentarnego z prezydentem Andrzejem Dudą. Na spotkaniu zabrakło Jarosława Kaczyńskiego.

W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści PiS oraz europosłowie. Obecni byli też członkowie rządu Mateusza Morawieckiego, w tym wicepremier Beata Szydło.

Według uczestników spotkania nie brał w nim udziału prezes PiS Jarosław Kaczyński, a także szef MON Mariusz Błaszczak oraz MSWiA Joachim Brudziński.



- To było interesujące, budujące spotkanie, w bardzo miłej wręcz atmosferze - mówił po spotkaniu poseł Wojciech Skurkiewicz. Również poseł Arkadiusz Mularczyk ocenił spotkanie jako "dobre". - Prezydent życzył nam przede wszystkim wszelkiej pomyślności, dobrej współpracy, kontaktów - dodał.

"Żeby dobra zmiana posuwała się dalej"

Ryszard Czarnecki powiedział, że podczas spotkania, "przynajmniej w kuluarach" nie omawiano kwestii rekonstrukcji. - Dziś w parlamencie się o tym mówiło, tu był nastrój świąteczny - mówił wiceszef Parlamentu Europejskiego. Jego zdaniem na spotkaniu było wiele osób i wszyscy składali sobie życzenia noworoczne.



Janusz Śniadek (PiS) relacjonował, że "prezydent mówił podniośle budując dobrą atmosferę i zachęcając do aktywności; do tego, żebyśmy polskie sprawy posuwali do przodu w dobrym kierunku, żeby dobra zmiana posuwała się dalej".

Zmiany w rządzie

Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim w dniu, w którym doszło do zmian w rządzie; najpierw prezydent Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego odwołał ze stanowisk w rządzie dotychczasowych szefów m.in.: MON - Antoniego Macierewicza, MSZ - Witolda Waszczykowskiego, resortu środowiska - Jana Szyszkę, resortu zdrowia - Konstantego Radziwiłła i resortu cyfryzacji - Annę Streżyńską.

Następnie podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim powołał nowych ministrów: spraw zagranicznych - Jacka Czaputowicza, finansów - Teresę Czerwińską, inwestycji i rozwoju - Jerzego Kwiecińskiego, przedsiębiorczości i technologii - Jadwigę Emilewicz, zdrowia - Łukasza Szumowskiego.



Ponadto Mariusz Błaszczak, który dotychczas pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji został powołany na ministra obrony narodowej; nowym szefem MSWiA został dotychczasowy wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński. Na ministra środowiska powołany został Henryk Kowalczyk, który wcześniej był przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów. Andrzej Adamczyk został powołany na ministra infrastruktury; wcześniej pełnił funkcję ministra infrastruktury i budownictwa